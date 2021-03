Casado destaca la fuerza del PP al evitar las mociones y rechaza renovar el CGPJ

El optimismo se ha instalado en el PP. El líder del partido, Pablo Casado, ha presumido este martes de la buena salud de su formación tras el fracaso de las mociones de censura planteadas por el PSOE en la Región de Murcia y Castilla y León. Dos victorias políticas que han sido utilizadas por Casado para reivindicar que son la única fuerza con capacidad para aglutinar a toda la derecha. Estas palabras llegan en plena crisis de Ciudadanos, al que no ha mencionado, y que Casado ha acompañado de críticas hacia el "multipartidismo" que a su juicio ha sido nocivo para las instituciones. Un discurso en el que también ha insistido en que aún no está dispuesto a participar en la renovación del CGPJ si no se aceptan sus demandas. A pesar de que ha admitido de que está obligado a negociarlo porque le obliga la Constitución.

Estos han sido algunos de los argumentos centrales de su intervención ante la Junta Directiva Nacional de los 'populares' celebrada este martes. Una cita en la que he tenido a su lado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. La presencia de esta última respondía a esa convocatoria electoral del 4 de mayo, y que ha servido para que Casado diera comienzo a la precampaña para defender a la gran favorita para ganar en las urnas dentro de mes y medio. Por eso, ha hecho suyas las proclamas de Ayuso, como que ese día lo que se juegan los electores es "comunismo o libertad".

"El 4 de mayo estamos eligiendo entre el progreso y la intolerancia", ha señalado Casado, que ha querido diferenciarse en todo momento de las propuestas de la izquierda. Medidas que, según él, traerán "mediocridad" en cuestiones como la sanitaria y "adoctrinamiento" en el ámbito educativo. Y aunque ha señalado que esos comicios madrileños no eran algo que "deseaban", los ha justificado con que ya había quien estaba "recogiendo firmas" para hacerle una moción de censura a la presidenta madrileña. "Ella ha apostado por la estabilidad. Son otros los que iban a dar al traste con todos los esfuerzos hechos", ha destacado. Por lo que ha elogiado el hacer de la 'lideresa' madrileña. A lo que ha añadido que se le criticó con dureza cuando apostó por "nuevos valores" como ella o el ahora alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Lo ocurrido en Murcia y Castilla y León también ha formado parte del discurso triunfalista de Casado. El fracaso de las mociones ha permitido a los 'populares' mantener todo el poder autonómico que estaba en riesgo desde que se produjeron estos movimientos a nivel autonómico. Unos procesos que el PP desactivó en el territorio murciano tras convencer a tres tránsfugas de Ciudadanos para que respaldaran a su presidente, Fernando López. Mientras que en Castilla y León fueron los socialistas los que no lograron los apoyos suficientes. Aun así, el jefe de filas ha criticado con dureza a los socialistas por haber impulsado órdagos de este tipo. Lo cual considera especialmente grave debido a la situación sanitaria por el coronavirus.

Es ahí donde ha comenzado la parte del discurso donde ha rechazado que se haya consolidado un sistema con muchos más partidos con opciones de gobernar o de formar parte de Ejecutivos de distinto tipo. "¿Es que menos PP ha traído más estabilidad?", se ha preguntado Casado, que ha anunciado que perseverará en su apuesta de volver a reunir a toda la derecha bajo sus siglas. Una idea que asegura que defiende desde que llegó a la presidencia del partido. Pero que la desarrollarla no ha mencionado ni a Vox ni a Ciudadanos. A pesar de que ha asegurado que esos partidos de derechas que surgieron solo tenían como objetivo "imitar al PP".