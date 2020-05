Pablo Casado: "A día de hoy no podemos apoyar" el estado de alarma de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha aumentado la tensión entre el Ejecutivo y su colectivo tras afirmar que "a día de hoy consideramos que no podemos apoyar el estado de alarma", en declaraciones a la cadena 'Onda Cero'. El político popular ha explicado que, por ahora, no respaldará otra prórroga, pero su postura no es "definitiva". Casado se reunirá esta semana con el presidente del Gobierno para abordar los próximos pasos de la gestión de la pandemia del coronavirus, pero todo apunta a que Sánchez no obtendrá sus votos en el próximo debate en el Congreso sobre el tema.

El popular ha justificado su posible rechazo a la iniciativa del Gobierno al decir que esta "ha sido necesaria cuando había necesidad de no colapsar las UCIs", y ha comentado que esta "ni siquiera existe" en otros países de la Unión Europea. Para él, la mejor forma de emprender la desescalada es adaptar la legislación en vigor a la coyuntura. Así se evitaría, según el político, limitar las libertades de los ciudadanos.

Pedro Sánchez advirtió a la oposición de que no existe un plan B al estado de alarma para atacar la crisis durante una rueda de prensa este fin de semana, pero esto no parece haber convencido al sector político. Casado ha declarado que "decir que no tiene plan B" es "un insulto" de Pedro Sánchez a los españoles y ha insistido en que no negociará nada "hasta que mañana veamos la modificación de los ERTE. Debe desvincular las prestaciones por ERTE y la liquidez a la situación del estado de alarma".

Ayuso también la rechaza

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha rechazado prorrogar el estado de alarma porque considera que hay "regulación suficiente" para contener la evolución del virus, durante una reunión mantenida de forma telemática con los presidentes autonómicos.

"Creo que hasta aquí ha funcionado pero ya estamos en otro escenario", ha señalado, en una entrevista en 'Telecinco', recogida en Europa Press, pese a que este domingo no pidió directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponerle fin, sino replantearlo.

A pesar de estas palabras, Ayuso ha incidido en que ahora hay que ser "muy cautelosos y seguir insistiendo en que esto no ha terminado, ni mucho menos". "No nos podemos permitir una vuelta atrás, hemos sufrido mucho, ha muerto mucha gente. Los sanitarios han pasado escenas realmente terroríficas que olvidamos pronto pero que están ahí", ha dicho. En este sentido, ha indicado que el Gobierno regional cuenta con "planes paralelos" por si hubiera algún repunte. Así, la dirigente ha reconocido que, al volver a salir a la calle, "alguno tendrá que haber", pero espera que se produzca "de manera contenida".