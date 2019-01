Casado pide dar a Maduro "donde más le duele" y "cortar" sus cuentas en Europa.

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este lunes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "seguir contemporizando con el tirano" Nicolás Maduro, que está "masacrando" a la población venezolana, en vez de reconocer ya a Juan Guaidó. Además, ha pedido dar al régimen "dónde les duele", que es "cortar sus cuentas en Europa" porque "sumen en la miseria" a su población y muchos tienen cuentas en paraísos fiscales.

Para Casado, Sánchez "se debe a Podemos, cuyos líderes han asesorado en la represión". "La izquierda tiene un problema de síndrome de Estocolmo, trasnochado y afnaltalidado de no ir contra esos regímenes bolivarianos, antes con Chavez, ahora con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela, que masacran a la población. Ya está bien", ha afirmado en una entrevista en Antena 3.

Casado ha pedido dar al régimen de Maduro "donde les duele", que pasa por "cortar sus cuentas en Europa", donde tienen cuentas en paraísos fiscales. "Son los militares, que Maduro les pide salir a la cámara a decir que todo va bien. Todo va bien porque ellos tienen sus fortunas en Europa. Hay que tener mano dura. Se acabó la cleptocracia del narcoestado bolivariano de Venezuela", ha enfatizado.

En referencia a Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente de Venezuela, ha asegurado que ha hablado con él recientemente y lo considera una persona "sensata". Además, ha indicado que Europa debe actuar y ha añadido que desde el Partido Popular europeo han comenzado a movilizar su postura ante la "lentitud" de presidentes como Sánchez.

Tras asegurar que no se puede esperar más, ha recalcado que Europa no puede seguir "impasible", ha criticado las palabras de Sánchez contra PP y Cs y ha dicho que no puede acusarles de no tener "escrúpulos" cuando está en Moncloa por "batasunos, Podemos e independentistas". "¿Tiene vergüenza ajena? ¿Se mira al espejo Pedro Sánchez?", ha proclamado, para añadir que Maduro sí que tiene "razón" cuando dice que Sánchez "es un presidente no electo".