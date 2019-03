Los padres de Julen: "Felices creo que no vamos a poder serlo nunca"

Los padres del pequeño Julen que falleció en un pozo en Totalán (Málaga) que no apoyan el informe presentado por el dueño de la finca según el cual el niño podría haber muerto por las labores de rescate. Así lo han asegurado en una entrevista en 'Espejo Público'. El padre ha aclarado que "todo el mundo tiene derecho a defenderse", pero insisten en distanciarse de dicha tesis. También ha asegurado que "están destrozados e intentando sobrevivir" y concluye que "felices no vamos a poder ser nunca, pero amor y cariño no nos va a faltar".

Han vuelto a recordar ese fatídico día en el que llegaron a la finca para disfrutar de una comida en familia "y la primera vez que vimos el pozo fue cuando se había caído el niño". Durante la entrevista la madre, que apenas puede hablar, asegura que "cuando dejé de escuchar su llanto supe que se había ido" y asegura que lo que sintió fue que "me quería ir con él". Relata que "el corazón me dio un vuelco y me decía que el niño no estaba bien" y que nunca tuvo la esperanza de encontrarlo con vida.

Ahora, el fiscal personado en el procedimiento en el que se investiga la muerte de Julen ha pedido que se remita al forense el informe aportado por el dueño de la finca que sugiere que el pequeño pudo morir por el golpe de una piqueta durante las labores de rescate. El ministerio público pide al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, instructor de la causa, que remita al Instituto de Medicina Legal, en concreto al equipo forense que realizó la autopsia de Julen, el escrito presentado por la defensa del dueño del terreno, único investigado por homicidio imprudente, y el informe técnico sobre el uso de la piqueta.

La acusación pública pide su entrega a los forenses para que puedan valorarlo y tenerlo en cuenta a la hora de emitir el informe final de la autopsia, "si es que ello fuera necesario o pertinente", según han indicado a Efe fuentes judiciales.

Hasta el momento, el equipo forense ha presentado una autopsia preliminar pero los facultativos están estudiando, antes del informe final, toda la documentación remitida por el juzgado para conocer las características del pozo y las acciones que se realizaron en la extracción y que pudieran haber afectado al cuerpo del niño de 2 años.

Fue el propio equipo forense el que pidió la semana pasada toda la información sobre el rescate para aclarar la manera en la que se produjeron las lesiones que presentaba el menor tras recibir también los informes complementarios realizados en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con sede en Sevilla.

Según la autopsia preliminar, el pequeño sufrió una "fractura craneoencefálica, heridas en zona temporal izquierda y frontotemporal, además de múltiples heridas posmorten y la data de la muerte coincide con los días de su desaparición"; además, tenía restos de tierra en sus manos y en el estómago y en el esófago.

Por oro lado, el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga ha desestimado este viernes el recurso de la defensa del dueño de la finca que había presentado este informe, al entender la magistrada que es "prematuro sostener o lanzar posibilidades acerca de la causa de las lesiones o de la muerte" de Julen cuando las diligencias de investigación no están ultimadas y considera "necesario y conveniente" esperar al resultado del informe de autopsia, según el auto, al que ha tenido acceso Efe