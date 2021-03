Page, dispuesto a cambiar el toque de queda para lograr un consenso nacional. 

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado dispuesto a "sacrificar alguna de las medidas" que ya se han tomado en la región para lograr "un consenso unánime", en alusión al toque de queda, que en la región está fijado a las 0.00 horas y que el Ministerio de Sanidad propone fijar a las 22.00 horas.

En una rueda de prensa ofrecida en Toledo, tras reunirse con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el presidente castellanomanchego ha opinado que "los españoles se merecen que hagamos país, yendo todos al mismo paso" y ha considerado que ese mensaje único "es el mejor indicador de que ésta es una nación, un país".

"Es mejor tener un solo mensaje que no un mensaje por comarcas, ni por pueblos ni por ciudades", ha recalcado García-Page que, en aras de lograr esa unidad de ámbito nacional se ha mostrado dispuesto a "sacrificar alguna de las medidas" que ya se han tomado en la región para lograr "un consenso unánime". De hecho, Castilla-La Mancha ha fijado, desde este miércoles 3 de marzo que el toque de queda es desde la medianoche hasta las 7.00 horas, si bien el plan propuesto por el Ministerio de Sanidad para la Semana Santa fija el toque de queda a las 22.00 horas.

En esta línea, ha pedido a todos los responsables públicos de España que vayan "todos al mismo paso" para luchar contra el coronavirus, pues ha subrayado que la solución a la pandemia vendrá de que todo el país salga junto, "no por partes". En cuanto al cierre perimetral de la comunidad autónoma, García-Page ha apuntado que "lo mismo que el Gobierno de España ha tomado la responsabilidad en perimetrar el país", con medidas restrictivas a la llegada de viajeros extranjeros, "también es exigible a los gobiernos de las comunidades autónomas".

Para el presidente castellanomanchego, mantener el cierre perimetral de las comunidades autónomas "no es un capricho", sino que se ha demostrado la eficacia de reducir la movilidad y ha señalado que, del mismo modo que en la primera ola "nos pilló a todos como nos pilló", en la actualidad "no se puede alegar ignorancia", ya que ha subrayado que ya se conocen qué medidas surten efecto para frenar la pandemia y cuáles "no medidas surten efecto en el sentido contrario". Por ello, ha confiado en que la próxima semana se pueda abrir paso una posición nacional sobre el cierre perimetral de las comunidades, que refleje que algo se ha aprendido de las sucesivas olas de coronavirus y, en concreto, de la Navidad.

En cualquier caso, ha resaltado que no se culpabiliza a ningún sector ni a ningún político, porque "el virus tiene su responsabilidad, pero solo interrumpiendo o racionalizando la movilidad se acaba" con la expansión del Covid-19.