La Covid irrumpe en las urnas: amenaza el derecho a voto de vascos y gallegos

La noticia ha prendido como la pólvora. Al menos 200 vascos no podrán ir a votar el domingo a los colegios. La Junta Electoral autonómica así lo ha decidido, en una reunión 'in extremis' a 48 horas de los comicios. "¿No puede ir un funcionario de Correos con el EPI a por sus sobres?". Las redes se han colmado de alternativas (e indignación), minutos después de que saltase la noticia. Con tan poca antelación, el voto por correo no es una opción y la salida de decenas de contagiados a los colegios rompe con todas las medidas de Salud Pública. La respuesta de las autoridades ha sido contundente: "La Ley Electoral no comprende más alternativas". Aunque la Xunta de Galicia aún no se ha pronunciado, los gallegos se enfrentan al mismo debate. Pero, ¿es legal limitar el derecho a voto de los ciudadanos?

El País Vasco ha tenido que afrontar un dilema inédito, en plena pandemia mundial. La consejera de Seguridad del País Vasco, Estefanía Beltrán, ha informado de la cuestión este viernes. "Se pedía aclarar si una persona con PCR positivo debe acatar la orden sanitaria -que le obliga a permanecer en su domicilio por al menos diez días-, o puede ir a su colegio electoral". La determinación ha sido inequívoca: "Los PCR positiva en 14 días previos o sintomatología no pueden acudir a actividades presenciales fuera de su lugar de aislamiento. No pueden acudir a votar". Esto confirma que, aunque las autoridades han hablado de cerca de 200 los ciudadanos contagiados que no participarán en los comicios, podrían ser muchos más.

La cuestión no afecta solo a los contagiados con diagnóstico afirmativo. "Los contactos estrechos con una PCR negativa se encuentran en investigación. A estas personas, unas 500 en Euskadi, se les enviará mañana un SMS para recordarles que pueden ejercer el derecho al voto, pero que serán valoradas", ha explicado la Consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga. "Si confirman que siguen sin síntomas, podrán acudir a votar el domingo". Siempre y cuando lleven el voto desde su domicilio, se ciñan la mascarilla y se apliquen el gel en las manos antes de entrar a vota. Este grupo meterá el sobre en la urna "en una franja horaria de menor afluencia". Si, en esta última valoración, se detectan síntomas, "se llamará al Consejo sanitario"... y tampoco podrán votar.

¿Es legal limitar el derecho a voto?

Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución y que la prohibición expresa de no ejercerlo a las personas infectadas por la Covid tendría que contar con autorización judicial. La ratificación del juez en este asunto es determinante puesto que, de lo contrario, no se justificaría esta restricción que limita el derecho a sufragio.

Las fuentes consultadas comparan este marco con el estado de alarma, para apuntalar que se trata de situaciones diferentes. Nada tiene que ver el escenario actual con la Ley Orgánica 4/1981, la cual recoge expresamente la posibilidad de que se restrinja la libertad de circulación. Por eso recuerdan que el pronunciamiento de Tribunal Supremo en plena pandemia acerca de las limitaciones de los derechos fundamentales podría no ser aplicable a esta situación.

Las restricciones acordadas por el Ejecutivo de Sánchez para frenar la oleada de contagios del virus llevó a muchos particulares a interponer recursos en el alto tribunal contra las órdenes ministeriales del Gobierno. La respuesta del Supremo fue clara: el derecho a la vida debe prevalecer por encima de otros considerados fundamentales como el de circulación. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso concluyeron tras ponderar los intereses en juego, que hay que prever los riesgos de contagio del coronavirus.

"Los contagios irrogarían daños que podrían afectar en forma indudable a la integridad física del recurrente, a su propia vida, a la de su hija o a la de terceros", rezó la respuesta de los magistrados al recurso presentado por un abogado ante las restricciones de movimiento con motivo de la crisis. Se trata de una respuesta que podría no tener encaje toda vez que España ya no se encuentra regulada por el estado de alarma pese a que se produce en un momento de pleno rebrote del virus.