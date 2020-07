Con 31 escaños (tres más que en los anteriores comicios), el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) ha sido el gran vencedor de la noche electoral vasca. Sin embargo, el ascenso de EH Bildu, que ha logrado en esta cita los mejores resultados de su todavía corta historia, consolidan al partido de Arnaldo Otegui y Maddalen Iriarte como segunda fuerza en el Parlamento. Ante el peligro de ver ensombrecido su triunfo, el renovado lehendakari Urkullu se ha asegurado de enfatizar, en la celebración de la victoria, que "el titular es que el PNV ha ganado las elecciones", rebajando la importancia de las buenas cifras cosechadas por la izquierda 'abertzale', que ha alcanzado los 22 asientos en la cámara, uno más que en 2012 y cuatro más que en 2016.

Además, ha agradecido a todos los votantes su apoyo y confianza, al tiempo que ha puesto en valor el sacrificio de su formación para/con el pueblo vasco: "Nos hemos esforzado y hemos ganado", ha clamado. A sus correligionarios les ha dedicado palabras de admiración —"sois mundiales, increíbles; os queremos mucho"— y de orgullo: "Nos transmitís alegría de vivir. Estamos orgullosos de vosotros". Al lado de Andoni Ortuzar, presidente del partido, ha aseverado que "la sociedad vasca deposita la confianza en el PNV y el PNV no la va a defraudar". Urkullu no se ha olvidado de sus compañeros de formación, a quienes ha agradecido "la campaña modélica" que, según el lehendakari, ha llevado a cabo la organización y se ha comprometido a cumplir todo lo prometido: "Esta es la palabra del PNV y el PNV cumple su palabra".

El máximo dirigente vasco también se ha referido los partidos de la oposición, a quienes ha asegurado que su formación "está preparada" para "llegar a acuerdos y allanar el camino para volver a poner al País Vasco en pie". Con todo, ha enfatizado que su organización va a "responder en positivo".

Abascal critica "no haber podido hacer campaña"

A pesar de haber irrumpido en la cámara vasca con un escaño y 18.000 votos, el discurso del presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha sido de celebración, sino de reivindicación. Se ha quejado de "no haber podido hacer campaña" por culpa de las manifestaciones de los contrarios a su partido que, según sus palabras, han transformado los comicios en "unas elecciones sin igualdad democrática". Pero no solo ha sido por las protestas, que "nos han impedido hacer llegar nuestro discurso de una manera limpia", sino que también por "el amigo de Sánchez, 'el sicario' que ha colocado al frente de Correos", que "secuestró durante días la propaganda electoral de Vox". En referencia a ello, ha concretado que "la Junta Electoral Central (JEC) les dio la razón", pero que ellos saben "que a muchos hogares no han llegado las papeletas de Vox".

Por otra parte, también ha arremetido contra los medios de comunicación, a quienes ha acusado de no dar voz a su formación: "Hemos asistido a unas elecciones sin libertad [por las protestas en sus mítines], sin igualdad democrática [por el 'amigo de Sánchez' al frente de Correos] y sin voz [entiende que su formación no ha recibido un trato igualitario por parte de los medios]". Desde una perspectiva más positiva, Abascal ha agradecido los votos y ha deslizado que "hoy, los españoles del País Vasco han consolidado a Vox como la principal alternativa al bipartidismo".

Bildu agradece el apoyo y el PP culpa a la abstención

Por su parte, la candidata de EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, se ha mostrado muy satisfecha con los 22 escaños logrados por la coalición soberanista y ha destacado que es "el comienzo de un cambio que va a ser muy importante en Euskal Herria", tal y como informa la agencia de noticias Europa Press. EH Bildu ha seguido el escrutinio en su sede de San Sebastián, en el barrio de Igara, en cuyo exterior se han colocado dos grandes pantallas y un catering para la noche electoral.

Por otro lado, el candidato a lehendakari por PP+Cs, Carlos Iturgaiz, lejos de reconocer el batacazo electoral al perder cuatro escaños con respecto a las anteriores elecciones (ha cosechado 5), ha afirmado que su grupo va a ser "la fuerza mayoritaria del centro derecha constitucionalista en Vitoria" al constituirse como "alternativa al nacionalismo vasco" y defender "la Constitución, el Estatuto, las libertades y la unidad de España". En su intervención en un hotel bilbaíno ante apoderados y simpatizantes, tras conocer los resultados, Iturgaiz ha lamentado la alta abstención registrada, que ha superado el 47% del censo.

La del político del Partido Popular es una postura opuesta a la adoptada por Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos que ha reconocido que no han sido unos "buenos resultados" los obtenidos por la coalición en las elecciones autonómicas vascas de este domingo (ha pasado de 9 escaños a 6), resultaos que ha achacado a la alta abstención, que "distorsiona" los resultados y les habría perjudicado. Por último, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha mostrado satisfecha con los resultados (los socialistas han perdido un escaño, de 11 a 10), aunque ha reconocido que le habría gustado lograr un mayor apoyo. De todos modos, ha pedido "celeridad" en la formación de Gobierno.