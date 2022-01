Los nacionalistas mantienen su rechazo a la reforma laboral "tal y como está". 

El PNV mantiene las condiciones impuestas relativas a la defensa del marco vasco de relaciones laborales y la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales para apoyar la reforma laboral, mientras que EH Bildu también ha insistido en que si ésta "se mantiene como está", la coalición soberanista "votará no". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado la reforma laboral y la necesaria convalidación en el Congreso, así como el traspaso de la competencia del IMV a Euskadi.

A este respecto, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha afirmado que en el caso del Ingreso Mínimo Vital el "problema está en Madrid más que en Euskadi", ya que "no se responde a lo pactado" y se propone trasferirlo de una manera "no aceptable". "Las transferencias son en su integridad y no están condicionadas en el tiempo. No son moneda de cambio y esa es una posición que hemos mantenido siempre muy firme", ha defendido.

A su juicio, una "pronta y correcta transferencia redundaría así en el conjunto de la sociedad vasca" y ha incidido en que la formación jeltzale mantiene su posición "muy clara". Respecto a la reforma laboral, ha advertido que "todo el mundo" conoce la posición del PNV y ha reiterado la defensa del marco vasco de relaciones laborales y la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha insistido en que, si la reforma laboral "se mantiene como está", la coalición soberanista "votará no". En este sentido, ha criticado que el texto acordado es una reforma "descafeinada" porque, a su entender, el Gobierno "ha decidido negociar la reforma directamente con la patronal". De este modo, ha remarcado que su resultado está "lejos de lo que defendía el bloque de izquierda". "Se nos pide que renunciemos a cumplir los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía", ha criticado la parlamentaria, que no cree "eso de que es un primer paso y luego podría haber más". En relación con el traspaso del IMV, Kortajarena ha lamentado que el "enredo" entre el Gobierno central y vasco en este tema que cree de "máxima importancia" se está "dilatando demasiado", por lo que les ha exigido que terminen con él "ya".

Tras recordar que el Parlamento ya se pronunció en este sentido con "un acuerdo muy amplio" que reclamaba a los dos ejecutivos que culminaran el traspaso de manera íntegra y "cuanto antes", ha criticado que, pese a que se anuncia "una y otra vez" que "este tema está solucionado, a día de hoy seguimos sin la transferencia, sin saber qué es lo que se está hablando exactamente, qué es lo que se pactó...". Además, ha advertido de que este asunto tiene "bloqueada" la reforma de la RGI y "la condiciona".

"El IMV llegará"

Desde el PSE-EE, el parlamentario Alberto Alonso ha manifestado, en referencia al IMV, que es "extemporáneo" cuestionar el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con Euskadi. "El IMV va a llegar y lo vamos a conseguir integrar en nuestro sistema de garantías de ingresos. Lo único que pido es responsabilidad, hacer las cosas bien y no enturbiar", ha solicitado. Asimismo, ha apostado por "apoyar, refrendar y dar cobertura" al acuerdo alcanzado para la reforma laboral, ya que "el otro escenario es la reforma impuesta por el Partido Popular".

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández, ha considerado que "es absolutamente necesario que salga adelante" la reforma laboral, aunque ha admitido su preocupación porque "los números en el Congreso están complicados", si bien se está trabajando para que se apruebe "con la mayoría de izquierdas". En este sentido, ha advertido a los partidos que la conforman de que "todo son avances, no incluye ningún paso atrás y no cierra la puerta a seguir peleando" por otros derechos.

En relación con el IMV, ha señalado que Unidas Podemos ha dado "mucha matraca" para que se pusiera en marcha el IMV con "mucha pelea" con el ministro Escrivá y ha confiado en que la transferencia "se va a cumplir". No obstante, ha precisado que "eso hay que demostrarlo y hay que cumplir". Por ello, ha opinado que "ya va siendo hora de que acaben esa negociación y se transfiera esa cuestión correctamente" porque puede ser "una herramienta importantísima para reforzar el sistema de protección" en Euskadi.

"Desavenencias" entre los socios de Gobierno

Por último, la parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha asegurado que es "muy llamativo" las "desavenencias" entre PNV y PSE respecto al IMV cuando son "socios" en el Gobierno Vasco y la formación jeltzale es "socio preferente" del Ejecutivo central. Respecto a la reforma laboral, ha defendido la reforma realizada por el Partido Popular en 2012, que "posibilitó" la creación de dos millones de puestos de trabajo y "una flexibilidad nunca vista", con mecanismos como los ERTE".