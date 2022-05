El PNV asegura que hará lo posible para que la legislatura "aguante" hasta 2023. 

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que hará "todo lo posible para que la legislatura aguante", pero, ante la posibilidad de que haya elecciones anticipadas y se conforme un nuevo Gobierno del PP, ha avisado a los populares que no contarán con ellos si buscan el apoyo de Vox. Esteban, en una entrevista concedida a La Sexta, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta forma, a la actual situación política generada por el caso de espionaje político realizado a través del sofware Pegasus y a las dificultades que puede encontrar el Ejecutivo de Pedro Sánchez para su continuidad.

En todo caso, ha puntualizado que el PNV hará "todo lo posible para que la legislatura aguante, sobre todo, porque es un momento importante en términos de relanzamiento económico". "Pero tendremos que ayudarnos entre todos un poco, no va a ser todo decir 'amén, amén, tolón, tolón'", ha afirmado. El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja ha señalado que, si hay otro Gobierno después de unas elecciones, el PNV "ya verá qué juega o no, pero si Vox es parte del partido, si es un jugador, que no cuente nadie con el PNV". "Eso lo digo así de claro. Con Vox a ningún lado, ni para el principio, ni para la continuación de la legislatura, ni puntualmente", ha concluido.

También se ha referido al cese de la directora del CNI, Paz Esteban -que ha sido sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro-, para considerar que ahora puede haber la tentación de decir que "con esto es suficiente, ya se ha acabado". "Creemos que hay que empezar por aclarar exactamente qué ha ocurrido. Y, después de investigar, si se viera que hay responsabilidades y que se identifique a los responsables, sería el momento de pedir los ceses o dimisiones, en su caso, pero no antes", ha añadido.

Tras insistir en que este no era procedimentalmente el momento de destituir a la máxima responsable de los servicios secretos españoles, ha dicho que entiende que el Gobierno tenía que hacer "algún movimiento, algún gesto". El dirigente jeltzale ha rehusado, asimismo, pronunciarse sobre si cree que peligra el puesto de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha reiterado que hay que investigar el caso y "sacar a la luz" lo ocurrido. "Es el mejor gesto que podría hacer el Gobierno. Luego, ya veremos. ¿Y si Margarita Robles no es responsable de nada y si hay otros que sí lo han sido?", se ha preguntado, para asegurar que, por esta razón, no exigirá su dimisión.

Aitor Esteban no cree que, pese a que el Ejecutivo haya denunciado el espionaje ante los tribunales, la Justicia "vaya a poder solucionar nada de esto". "Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de que, si la Justicia se lo pide, desclasificará los documentos. ¡No, oiga, usted tiene toda la potestad para desclasificar los documentos sin que lo pida un juez!", ha añadido. A su juicio, estas declaraciones sitúan a Pedro Sánchez "en una situación complicada" porque, si se observa que el espionaje ha sido al presidente, a Defensa y a interior, en el momento en el que se ha realizado, "esto suena una barbaridad a Marruecos".

"Dirán que no hay pruebas. O es eso o algunos servicios de seguridad internos porque hay muchos hackeos también que no se han aclarado", ha apuntado para citar al CNI y cuestionar si la Guardia Civil o la Policía "tienen Pegasus". "Podrían tenerlo también perfectamente. Eso no lo hemos aclarado. Si no es eso, es Marruecos, y alguien lo tendrá que aclarar", ha manifestado. Esteban ha insistido en que debe crearse una comisión de investigación en el Congreso y el Ejecutivo tendría que "ayudar desclasificando documentos". "Este es el tipo tema de una comisión de investigación", ha asegurado.

El diputado del PNV ha dicho que le preocupó "mucho el exabrupto" de la representante de Vox Macarena Olona diciendo que "poco les han espiado" a los dirigentes independentistas, "y que muchos aplaudieran". "En el fondo, es lo que se está pensando por parte de esos grupos, que si es contra el independentismo, como es esto, y va contra su idea de España, todo lo que les hagan está bien, haya sido legal o no. Pues no, estamos también en el Parlamento para hacer un control, no para ser unos aplaudidores de las fuerzas armadas o de seguridad", ha indicado. Aitor Esteban ha remarcado que son los catalanes los que han sufrido sobre todo estos hackeos y seguimientos, "además a cargos institucionales relevantes, y se lo han tomado como un punto de inflexión".

En este sentido, ha advertido de que los escaños de ERC son "fundamentales a la hora de ver cómo vaya a evolucionar la legislatura". "Si decide no apoyar más al Gobierno sean cuales sean las cuestiones que se planteen, la situación sería muy complicada", ha subrayado. Esteban ha dicho que, "depende de cómo se solucione este asunto, las decisiones que adopte Esquerra y de las elecciones andaluzas, con la participación allí de Vox en el Gobierno o no, si hay dificultades para afrontar el próximo presupuesto en septiembre, quizá podría plantearse una convocatoria anticipada". La postura del PNV será, según ha apuntado, "inflexible" para que se llegue a clarificar el caso Pegasus, pero "no lo liga" al sentido de su voto en "ninguna iniciativa concreta". En su opinión, el Ejecutivo está amparándose en que la alternativa es la de PP-Vox para "lanzar" sus propuestas y que, después, los partidos de la investidura les apoyen. "Eso no es manera de funcionar", ha reiterado.