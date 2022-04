El PNV recuerda a Sánchez que aún tiene "compromisos pendientes" de cumplir. 

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha instado al Gobierno central a "darse cuenta de su exigua mayoría, no jugar con fuego" y les recuerda que tiene que cumplir con los "compromisos adquiridos" con la formación jeltzale. "Esto no es una advertencia más, queda poca legislatura y muchos compromisos por cumplir", ha añadido. La formación jeltzale ha celebrado este sábado en Bilbao un nuevo encuentro de su proceso de escucha activa Entzunez Eraiki. Antes del inicio, la presidenta de la formación en Bizkaia ha analizado la actualidad política.

Así, ha valorado el apoyo que esta semana el PNV ha dado al decreto de medidas anticrisis del Ejecutivo central, que ha atribuido a su "responsabilidad política" y que, a su juicio, supone beneficios para la población vasca y la del resto del Estado. "Hemos sido los garantes con nuestro voto de que la ciudadanía vasca se sienta representada en Madrid y avaladas las necesidades que le hacen confiar en el PNV", ha defendido. No obstante, ha advertido que el Congreso de los Diputados ha dado, "una vez más, un toque" al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que éste debiera "darse cuenta de que no puede estar, permanentemente, al borde del filo de la navaja".

"No puede estar siempre agitando el espantajo de Vox con el 'o estáis conmigo o llega la extrema derecha'", ha incidido. Según ha considerado, el Ejecutivo debe así "darse cuenta de su exigua mayoría, algo que no tiene en cuenta" a la hora de lograr mayorías estables incluso con quienes apoyaron su investidura. "Pedro Sánchez olvida demasiado frecuentemente que tiene un acuerdo de legislatura firmado con el PNV desde el 30 de diciembre de 2019", ha sostenido. Atutxa, que ha defendido que el PNV cumple ese acuerdo "una y otra vez, muchas veces más allá de lo comprometido", ha lamentado que, por contra, "no se cumple" por parte del Gobierno español. "Ni siquiera en el supuesto trato preferente que ellos debieran darnos, tal y como quedó estipulado", ha descrito.

Por todo ello, ha subrayado que no se está ante "una llamada de atención más", ya que Pedro Sánchez "está jugando con fuego". "Sabe que no tiene mayoría suficiente y no se preocupa de cuidar a quienes le dimos nuestro apoyo y a quienes confiamos en seguir dándoselo porque, entre otras cosas, siguen quedando muchos compromisos sin cumplir que adquirió con el PNV y que son una deuda pendiente de Pedro Sánchez con Euskadi", ha insistido. De este modo, ha instado al Ejecutivo a "no seguir jugando con fuego". "Esto no es una advertencia más, queda poca legislatura y muchos compromisos por cumplir. Confiamos en que todavía quede tiempo y Pedro Sánchez y su Gobierno cumplan la palabra dada", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido a Sánchez de que, si sigue sin investigar y aclarar el caso de supuesto espionaje a más de 60 independentistas a través del sistema Pegasus, tendrá problemas no solo con ERC, sino también con la formación jeltzale. "Vamos a ser tercos y obstinados", ha asegurado. Esteban considera que el Gobierno, en realidad, "no ha hecho absolutamente nada" al respecto, y ha señalado que, para el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, que pretende que investigue el caso, "vale para todo". A su juicio, encargar a Ángel Gabilondo "un asunto de este calado no quiere absolutamente ningún sentido". Tras señalar que, evidentemente, se tendrá que hacer una investigación interna, ha dicho que eso no quiere decir que se puedan dilucidar las responsabilidades. "Y, como todo lo del CNI es secreto, según el Gobierno, ¿qué nos van a contar?", se ha preguntado.

El dirigente jeltzale también se ha referido a "la famosa" comisión de gastos reservados, conocida como comisión de secretos oficiales, para precisar que durante todo el tiempo que él ha estado en ella, en varias legislaturas, no se le ha contado "ningún secreto". "Y no creo que en estas circunstancias vaya a ser diferente. Si cree el Gobierno que, en una sesión con la directora del CNI, dos ronditas por cada portavoz, se contesta y se acabó la reunión, y ya el problema se ha acabado y esto está solucionado, pues esta está muy equivocado", ha remarcado.

A su juicio, es necesaria una comisión de investigación. "Lo cierto es que, hasta el momento, el Gobierno solo habla de insinuaciones por parte de aquellos que estamos señalando que ha habido un espionaje, que en realidad no hay nada y que todo se hace de acuerdo a la Ley. A mí me resulta imposible creer que el magistrado del Tribunal Supremo haya aceptado más de 60 escuchas individualizadas durante más de tres meses", ha manifestado. Aitor Esteban ha insistido en que "aquí ha habido algo, y el primer preocupado por el estado la salud del sistema democrático debería ser el propio Gobierno".

Sobre las peticiones de ceses, como el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el portavoz del PNV ha insistido en que "hay que investigar" el supuesto espionaje. "Que dimita alguien sin que sepamos realmente lo que ha sucedido, no no conduce a buscar la solución del problema. Hay que saber exactamente qué es lo que ha pasado y, a partir de ahí, identificar a responsables, y estos tendrán que dimitir", ha afirmado. Aitor Esteban también ha aludido al hecho de que se pueda volver a poner en marcha la comisión de secretos oficiales y contar con la presencia de ERC y EH Bildu, para señalar que le parece que cada grupo parlamentario debería tener un respresentante.

En todo caso, ha cuestionado si "para este viaje" eran necesarias "tantas alforjas". "¿Para que hemos estado esperando dos años y medio si era una resolución de la Presidencia?. Estar esperando a que hubiera un consenso cuando se veía que no lo iba haber, pues se podía haber tomado esta decisión en su momento y podíamos haber visto cuál era la estrategia, se podría haber hecho algunas reuniones, etc", ha indicado. No obstante, cree que el tema "es de tal calado, que no se va a solucionar con esa comisión, que, además, es a puerta cerrada".