Urkullu estudia nuevas medidas y alerta del riesgo de sufrir situaciones pasadas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad y corresponsabilidad" ciudadana para luchar contra el covid-19 y ha advertido de que "se corre el riesgo de volver a sufrir y soportar situaciones pasadas". Asimismo, ha subrayado que su gobierno analizará, "en su caso", nuevas medidas que "profundicen en los hábitos individuales y colectivos".

En un artículo publicado en sus redes sociales, el presidente vasco analiza el impacto de la pandemia de covid-19 en Euskadi, donde la cifra de positivos se está viendo incrementada en los últimos días en cifras similares a las del mes de abril. Urkullu alerta de que en Euskadi, donde se están incrementando los contagios y ayer se comunicaron 428 nuevos infectados, "se corre el riesgo de volver a sufrir y a soportar situaciones anteriores al 18 de junio", cuando el País Vasco salió del estado de alarma y entró en la "nueva normalidad".

En este sentido, se pregunta "¿qué nos está sucediendo para, tras los continuos mensajes graves por parte de la consejera de Salud y toda la información que a diario podemos ofrecer públicamente de la gravedad de la situación, sigamos asistiendo a la práctica de hábitos y comportamientos como si no hubiera existido el período del 13 de marzo al 18 de junio?".

Tras recordar que el pasado 18 de junio en Euskadi se dio por concluido el "período anterior", caracterizado por el estado de emergencia sanitaria, el estado de alarma, el confinamiento y las posteriores fases, hasta lo que vino en denominarse proceso de desescalada, Urkullu defiende que se cuenta con el denominado 'Plan Bizi Berri', se analiza diariamente la evolución epidemiológica y se actúa en base al Plan de Vigilancia estrecha de casos y contactos.

El lehendakari avanza que la comisión de seguimiento de la evolución de la covid-19 en Euskadi sigue trabajando y ha precisado que analizará, "en su caso", la propuesta de "nuevas medidas coordinadas que profundicen en los hábitos individuales y colectivos específicos", que no ha detallado, pero que sí ha relacionado con "higiene personal, distanciamiento físico interpersonal y social, agrupamientos limitados, aforos y zonificación de espacios, y uso de la mascarilla".

Asumido que las restricciones en hostelería tomadas hasta ahora han sido difíciles y ha reconocido que tendrán consecuencias para muchos hosteleros, pero insiste en que "la realidad es la que es y no es solo en Euskadi".

Constante comunicación

Afirma que es "constante" la comunicación con el Ministerio de Sanidad, así como con el resto de responsables de Comunidades Autónomas en materia de Salud, y subraya que se sigue aportando, como desde antes de la declaración de la pandemia el pasado 11 de marzo, "toda la información y recursos con un espíritu colaborativo".

"En este tiempo, y en función de las capacidades normativas y regulatorias de cada Comunidad, hablamos y compartimos las circunstancias que nos afectan. Nos afectan por igual. No es cuestión de pensar que en una Comunidad están mejor que en otra porque lo estén haciendo mejor. Es una pandemia, y tras el levantamiento del período de confinamiento y mientras no se descubra, pruebe, comercialice, distribuya y aplique de manera protocolizada una vacuna eficaz, lo que hoy no es en una Comunidad y en otra sí es posible y probable que mañana lo sea y viceversa, dada la movilidad de las personas", advierte.

Urkullu, que recuerda que desde el comienzo de la pandemia son conocidas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, apela así a la conciencia y compromiso individual y colectivo. "Debemos saber, asimismo, la manera en la que hemos de proceder en el caso de padecer determinados síntomas y/o en el caso de que hayamos sido diagnosticados tras las pruebas pertinente", añade. Asimismo, recuerda que en el pasado se ha "sufrido y reconocido" las "carencias por dificultad ante un problema generalizado" y las consecuencias de ausencia de material sanitario para todo tipo de servicios esenciales.

390 nuevos positivos en el último día

La cifra de nuevos positivos en covid-19 detectada en Euskadi durante este pasado viernes se ha elevado a 390, lo que supone 38 menos que en la jornada anterior (cuando se apuntaron 428). De nuevo, Vizcaya concentra las peores cifras con 268 nuevos contagios, lo que supone una reducción de 43 casos con respecto al día previo.

Según los últimos datos sobre afección de la pandemia de coronavirus en Euskadi hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, en las 5.685 pruebas PCR realizadas en la última jornada en Euskadi, se han detectado, además, 61 casos nuevos en Álava, 23 más que un día antes. Por su parte, en Guipúzcoa la cifra de nuevos contagios es de 57, lo que representa 17 infecciones menos que el jueves. También se han registrado cuatro positivos de personas residentes fuera de Euskadi.

Por otra parte, en el día de ayer se realizaron 683 PCR en el centro cultural Okendo de San Sebastián, dentro del cribado relacionado con el bar Ramuntxo Berri, y se han detectado hasta el momento tres casos positivos fruto de este cribado. Este sábado hay citadas 603 personas que han estado en este bar donostiarra entre el 26 de julio y el 3 de agosto. Además, esta mañana ha comenzado en el ambulatorio de Galdakao el cribado relacionado con el bar Muguru. Para hoy están citadas 420 personas que han estado en el citado bar entre el 27 de julio y el 4 de agosto.