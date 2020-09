Paloma Martín es una de las consejeras más importantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de cara a la recuperación y reactivación económica de la Comunidad de Madrid. El proyecto estrella de la cartera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad es, sin duda, Madrid Nuevo Norte, el plan urbanístico más importante de Europa que cambiará radicalmente el aspecto de 3 millones de metros cuadrados, el equivalente a 460 estadios de fútbol. La consejera atiene a La Información en su despacho y anuncia dos importantes proyectos: una modificación de la Ley del Suelo para acabar con las licencias urbanísticas y que solo haga falta una declaración responsable, y la puesta en el mercado de 61 parcelas de suelo en toda la región.

¿Está alarmado el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la situación sanitaria?

Nosotros estamos preocupados. Es verdad que la situación epidemiológica está evolucionando con casos al alza pero también es cierto que los hospitales de Madrid no se encuentran en una línea ni siquiera parecida a la situación en la que hemos vivido los meses de abril. El Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el minuto uno lo que hecho ha sido afrontar esta epidemia con un equipo preparado y con muchas iniciativas que vamos poniendo encima de la mesa con un objetivo único que es parar esta pandemia y, sobre todo, con un equipo que trabaja no solo para atender al enfermo cuando llega al hospital y necesita asistencia sanitaria sino para ir a buscar el virus en el sentido de poder aislar esas personas que resultan contagiadas. Estamos poniendo en funcionamiento diversas iniciativas que yo creo que son sustanciales y que van a ayudar a que Madrid salga de esta situación cuanto antes. En primer lugar, se presentí un plan escolar, que es un plan muy ambicioso que lo que va a dar es tranquilidad a los padres. Un plan en el que se escalona la entrada a los colegios, en el que se tiene una especial atención a las edades de los niños y, sobre todo, una atención singular a los niños de educación especial con un responsable Covid por cada colegio. Lo que no cabe ninguna duda es que esta situación epidemiológica hay que abordarla desde una estrategia de país, una estrategia de conjunto, una estrategia ambiciosa que es lo que echamos de menos desde el Gobierno de España. Parece que el señor Sánchez ha renunciado a establecer criterios homogéneos de salud pública y ha renunciado a establecer esa coordinación con las comunidades autónoma.

¿Qué le parece que el Gobierno central ponga el foco del problema en Madrid?

Pues los madrileños no perdonan precisamente esta actitud del Gobierno de Sánchez. Los madrileños no perdonan el maltrato de Sánchez a Madrid. No está justificado. El Gobierno central tiene capacidad suficiente y la obligación de fijar unos criterios homogéneos de salud pública y establecer criterios de coordinación con las CCAA. Nos preguntamos por qué el Gobierno de Sánchez ha renunciado a establecer esos criterios de salud pública y esa coordinación con las comunidades autónomas. Los madrileños no perdonan el maltrato de Sánchez a Madrid.

¿Se están planteando una declaración del estado de alarma, total o parcial, en Madrid?

Nosotros estamos trabajando de la mano de los expertos y de los epidemiólogos, valorando día a día la situación y estableciendo distintos escenarios. La presidenta presentó un plan de vuelta a la actividad económica y al día a día y lo que se está haciendo es sumar todas aquellas iniciativas, sin renunciar a aquellas que nos puedan ayudar a gestionar mejor por la situación, me refiero a gestionar datos a través de aplicaciones móviles. Me estoy refiriendo también a una política intensa de realización de PCR y de test que se están haciendo de forma aleatoria en aquellos lugares donde hay mayor número de contagios, pero también se están haciendo estudios muy específicos como el que se inició en los colegios, con más de 100.000 test u pruebas para el profesorado. Nosotros abordamos la crisis sanitaria desde una apuesta firme por conocer cuáles son las necesidades de la población madrileña en cuanto a su movilidad y en cuanto a la necesidad de reactivar la economía y la vuelta al mercado laboral, pero siempre con el criterio de salud pública para que entre todos seamos capaces de protegernos más.

¿Qué pasó con las colas de profesores y por qué Isabel Díaz Ayuso dijo que todos los niños van a contraer el virus?

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha diseñado una estrategia orientada a la entrada en el colegio que es muy ambiciosa. Ninguna Comunidad Autónoma ha presentado una estrategia de ese nivel y parte de esa estrategia es el control a través de PCR y de test para los alumnos y para los profesores. Además todo se va a hacer de una forma ordenada. Es decir, en el inicio del curso y a lo largo de él se van a hacer tres oleadas diferentes de test, en septiembre, en diciembre y en marzo. Lo que nosotros apostamos es por conocer bien cuál es el estado de la situación de los colegios y el poder actuar cada vez que se produce un incidente.

¿Qué se tiene que tener en cuenta antes, la salud o la economía?

El gran error es querer contraponer la salud con la economía, salud sí o sí y economía sí o sí. Tenemos y estamos haciendo todo lo posible desde luego para contener la pandemia y estamos haciendo todo por lo posible para reactivar la economía. El Gobierno de Ayuso aprobó en el mes junio un plan de reactivación económica con treinta medidas y algunas de ellas muy ambiciosas. En el marco de las competencias que tiene esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tenemos encima de la mesa algunos de los proyectos más importantes que van a permitir la reactivación económica. Estoy hablando de Madrid Nuevo Norte, que es una transformación extraordinariamente ambiciosa. Es la operación más ambiciosa que se va a realizar en Europa en los próximos años. Se posiciona, además, a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo de generación de riqueza y atracción de talento. Va a ser un referente en el urbanismo y va a tener un impacto en la ciudad y en la región sin precedentes. Junto a este gran proyecto también estamos impulsando otras medidas que ayudan a reactivar la economía. En este sentido, vamos a llevar a la Asamblea de Madrid, al próximo pleno ordinario que se celebre después del Debate del Estado de la Región, una modificación de la Ley del Suelo para suprimir licencias urbanísticas y, en caso de que sea posible, transformarlas en declaración responsable. También, dentro de ese plan, vamos a sacar suelo al mercado para que haya más actividad en la construcción, se puedan levantar más viviendas, haya más terreno industrial disponible y para que también haya más suelo para los servicios.

¿Qué plazos maneja para comenzar el movimiento de tierras en Madrid Nuevo Norte?

En el próximo año. Los primeros movimientos serán en el marco de la estación de Chamartín, fundamentalmente en los terrenos de Adif. Lo primero que se construirá será una gran plaza central que conectará a través de una vía verde con los parques regionales de la comunidad.

Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente Comunidad de Madrid

¿El suelo que vais a sacar a licitación es suelo de la comunidad?

Sí, hemos sacado a licitación ya 19 parcelas ubicadas en cuatro municipios y les anuncio que en el próximo trimestre vamos a poner a disposición 61 parcelas más ubicadas en diez municipios (Madrid, San Fernando de Henares, Pinto, Paracuellos, Alcobendas, Leganés, Alcalá de Henares , Móstoles, Getafe y Fuenlabrada) por un valor estimado de 107 millones. En total, y durante esta legislatura, se pondrán a licitación para la reactivación de la economía madrileña 193 parcelas de suelo público –uso industrial, oficinas y usos comerciales y hoteleros y vivienda libre y protegida– en 20 municipios. Una oferta de cerca de un millón de metros cuadrados, a través de concurso público, que tienen un valor de mercado de 256 millones de euros. Lo que queremos, al poner suelo en el mercado, es favorecer la bajada del precio, dar uso al suelo y favorecer que haya familias que tengan más posibilidades de acceso a una vivienda, que la industria pueda instalarse en la comunidad… Es sacarle partido al suelo. En contra de lo que dice la izquierda nosotros ponemos suelo a disposición de los ciudadanos para crear, no para especular.

Esta pregunta ya se la hicimos en La Información a su compañero de Consejo de Gobierno, Javier Fernández-Lasquetty: ¿Cómo evitarán los errores del pasado cuando apostamos por el ladrillo?

El sacar suelo al mercado no es apostar por más ladrillo, es apostar por los trabajadores encuentren trabajo en la construcción, por que el joven que quiera adquirir una vivienda pueda hacerlo en mejores condiciones, por que vengan los inversores a Madrid y por la reactivación económica. Poner suelo a disposición de los ciudadanos contribuye de una manera extraordinaria a abaratar el precio, es más, cuando estuvo gobernando Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid se paralizó la venta de suelo. Eso supuso que en 2017 se incrementara el precio de la vivienda en Madrid un 20%. Donde más subió de toda España. La izquierda debe dejar su ideologización extrema lo que significa poner suelo en el mercado y apostar por un sector que genera empleo. La construcción supone el 20% del empleo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto tenemos que ser muy cautos y decirle de una forma firme a la izquierda que cuando hablamos de construcción no estamos hablando de ‘ladrillazo’, estamos hablando de oportunidades para todos, para los trabajadores y para los ciudadanos.

¿Cómo será el suelo que pongan al mercado?

El suelo que sale al mercado es una parte residencial, otra parte para uso industrial y otra parte de servicio de oficinas y uso terciario. Lo que tiene la Comunidad de Madrid es un ambicioso plan de vivienda de alquiler, que se llama el Plan Vive, con la construcción de 25.000 viviendas en la Comunidad de Madrid sobre suelo público. Es la mayor oferta que se va a hacer en España de vivienda de alquiler a unos precios asequibles y sobre suelo público.

¿Cuándo tiene previsto impulsar este Plan Vive?

Este Plan Vive se ha iniciado ya. De hecho, desde esta Consejería pusimos a disposición el suelo de la Consejería de Vivienda y se están iniciando ya los trámites oportunos para las concesiones para que puedan empezar a construirse las viviendas. El objetivo es que a lo largo de esta legislatura se hayan iniciado ya 15.000 de las 25.000 viviendas.

¿Qué ventajas tendrá la supresión de licencias y que baste con una declaración responsable?

Cumple tres objetivos: primero con la supresión de licencias ganamos competitividad respecto a otros países europeos, como Francia que cuenta con plazos más reducidos de tramitación en unos 20 días o, por ejemplo, los países nórdicos donde ya prevalece la declaración responsable. En segundo lugar, vamos a ahorrar tiempo y dinero porque el plazo medio de concesión de licencias en estos momentos está entre los 12 y 18 meses, y porque este retraso en la concesión de licencias supone unas pérdidas de 200 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Y si hablamos de licencias de primera ocupación la cuantía son 70 millones de euros. El tercer objetivo que se pretende con la supresión de estas licencias urbanísticas es reactivar la economía. Porque el sector de la construcción y sus servicios auxiliares suponen cerca del 20% del empleo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en este momento que son necesarias medidas de reactivación económica entendemos que esta supresión de licencias urbanísticas siempre dentro del marco que nos permite la legislación estatal es una iniciativa que va a dar mucha capacidad de acción a los inversores y los empresarios.

¿Qué más proyectos tiene en cartera la Consejería para rebajar el precio de la vivienda en Madrid, sobre todo en Madrid capital?

La Comunidad de Madrid tiene distintas iniciativas para contribuir a bajar el precio de la vivienda. La primera de ellas es poner suelo en el mercado, como hemos comentado. La segunda es que en el propio desarrollo de Madrid Nuevo Norte está prevista la construcción de 10.500 viviendas, un 20% protegidas. También en el desarrollo del sureste están planificadas la construcción de 100.000 viviendas. Y en el Plan Vive está prevista la construcción de esas 25.000 viviendas. 15.000 que se iniciarán a lo largo de esta legislatura y estas sí que son alquileres para jóvenes.

¿Y cómo solucionamos el problema del alquiler en Madrid, especialmente con el incremento exponencial de los pisos turísticos?

Los precios de la vivienda tanto en la compra como en alquiler están es este momento sufriendo variaciones con motivo de la pandemia que estamos viviendo. Como señalan los expertos se está produciendo una bajada en los precios de vivienda tanto nueva como usada, también se está produciendo una disminución en la demanda de vivienda y una disminución en el número de transacciones que se están realizando. Es decir, en este momento nos encontramos en una situación de cambio debido a la pandemia. Los alquileres turísticos irrumpieron con fuerza en muchas ciudades de España hace unos años y es verdad que también se han visto afectados por la pandemia. Los alquileres turísticos lo que necesitan es un marco normativo que dé seguridad jurídica y, en este sentido, aunque la competencia es municipal, abogamos todos por que los Ayuntamientos puedan dotarse de esos marco jurídicos homogéneos que permitan regular los alquileres turísticos. El Ayuntamiento de Madrid ya ha mostrado su firme compromiso y está trabajando en ello, así nos consta, por regular los alquileres turísticos en la ciudad.

Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente Comunidad de Madrid

¿Regular que no es prohibir?

Efectivamente. En la Comunidad de Madrid, y desde luego el Gobierno de Díaz Ayuso es un Gobierno liberal de los pies a la cabeza, que queremos dar libertad de acción, pero siempre dentro de un marco de seguridad jurídica que nos dé unas garantías.

¿Qué va a hacer el Gobierno para solucionar el problema de la okupación?

Desde luego la Comunidad de Madrid tiene muy claro que lucha contra la okupación, que la ocupación al final perjudica a los vecinos y perjudica a los propietarios. Por eso la Comunidad de Madrid está al lado de los vecinos que la sufren y está al lado de los propietarios que ven conculcado su derecho a la propiedad privada.

¿Pero tienen algún plan?

Desde la Consejería de Vivienda y la de Justicia se ha creado una mesa por la okupación y están trabajando de la mano de jueces y fiscales para establecer protocolos y, cómo no, para hacer frente a las mafias que alentan a quienes toman parte de las casas.

Hay un asunto por el que su Gobierno ha hecho bandera que es la bajada de impuestos. ¿Siguen esos planes adelante y cómo afecta la pandemia a esa hoja de ruta fiscal?

Desde la Comunidad de Madrid siempre abogamos por bajar los impuestos. Es una de las líneas estratégicas que ha seguido el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid y que también seguimos impulsando desde el Gobierno de Díaz Ayuso. Estamos pendientes de nuevo marco presupuestario que vamos a tener en la Comunidad de Madrid y se están estudiando distintas iniciativas pero dentro de este marco presupuestario que viene en buena medida determinado por el Presupuesto del Estado. La Comunidad de Madrid está en situación de prórroga presupuestaria y aún no sabemos las cuantías que nos va a transferir y cuáles son los límites de gasto que se van a establecer.

Se lo preguntamos porque el Gobierno de Ayuso siempre ha dicho que cada vez que el Gobierno central suba impuestos ustedes los van a bajar. ¿Eso sigue vigente?

La pandemia desde luego lo que supones es no revisar nuestros principios sino adaptar nuestros proyectos a los ritmos que nos permite el Covid. La voluntad del Gobierno de Ayuso no puede ser otra y no es otra que la de continuar con esa línea de contención de los impuestos. Sin ninguna duda se está trabajando en un escenario económico diferente, provocado precisamente por la pandemia.

¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar la Comunidad de Madrid desde marzo?

Estimamos que el coste que va a suponer la crisis sanitaria a final de año tiene una cifra aproximada de 3.400 millones de euros. A esa cifra tenemos que añadir la minoración de ingresos que se han producido en distintos ámbitos y que ascenderá al entorno de los 1.000 millones.

¿Está el Gobierno de Madrid cohesionado?

Nos sentimos cómodos, es un Gobierno formado por dos partidos pero trabajamos con un único objetivo y en este momento es sacar a Madrid de esta situación de crisis sanitaria y contribuir a la reactivación. Y en eso es lo que estamos trabajando como un único Gobierno.

¿Y qué les parece que el partido con el que gobiernan negocie los PGE con Sánchez?

Bueno, me remito a palabras de Inés Arrimadas. Ha dicho que el Gobierno de la Nación no puede exigir lealtad institucional y mano tendida cuando está arremetiendo contra una Comunidad Autónoma como la de Madrid. Yo creo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que ser coherente, tiene que dejar de maltratar a Madrid, tiene que recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque lleva un año entero sin recibirla, y tiene que preocuparse por los problemas reales que tiene la gente. Y su discurso ideológico pues está anteponiendo al interés del conjunto de los madrileños y de los españoles.

¿Temen que Cs, en algún momento, pueda formar parte de una moción de censura contra Ayuso?

El PSOE se debate entre presentar un día sí la moción de censura, otro día aplazarlo, un día lo considera necesario, otro día dice que no es el momento y, con sinceridad, el madrileño no quiere esa moción de censura. Ya estamos padeciendo los frutos de una moción de censura que fue la que llevó a Sánchez a La Moncloa y ya vemos cómo se está gestionando desde el Gobierno de la Nación de la mano de Podemos esta crisis sanitaria que es también una crisis económica, donde no se fijan criterios comunes, donde no se coordinan a las CCAA y donde falta un claro liderazgo político. Esta situación en la que vivimos exige una estrategia de país, no sectarismo ideológico, que es lo que estamos viendo desde el Gobierno. Solo se conseguirá reactivar España si confiamos en las mejores expertos, expertos que no tiene el Gobierno, si desde luego contamos con criterios objetivos, públicos, que homogenicen a todas las CCAA, cosa que hasta ahora no se ha producido porque ya vimos que la desescalada se gestionó con enorme arbitrariedad, y, desde luego, con liderazgos fuertes. No vemos que el liderazgo de Pedro Sánchez que dice una cosa y la contraria, que ya nos tiene acostumbrados a los españoles a no poder confiar en su palabra, pues puede sacar España adelante.

Por cierto, ¿qué información tienen sobre el recurso que presentó el Gobierno madrileño sobre el no pase a la fase 1 en la desescalada?

Pues en estos momentos no dispongo de esta información.