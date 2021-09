El Papa dice que para lograr la unidad de España es necesaria la "reconciliación"

El Papa ha abordado la cuestión de Cataluña en su entrevista a la COPE recogida por Europa Press al destacar que "la unidad nacional es fascinante pero nunca se va a lograr sin la reconciliación de los pueblos". Francisco ha invitado así a cualquier país, y a España en particular, a abrir un proceso de reconciliación con la "propia Historia" que no pasa por "claudicar de las posturas propias" sino, ante todo, por "huir de las ideologías que impiden cualquier proceso" de diálogo.

"El Gobierno tiene que hacerse cargo y llevar adelante la Historia como hermanos y no como enemigos y con ese inconsciente deshonesto que me hace juzgar al otro como un enemigo", ha referido. "Lo más clave en este momento en cualquier país es que se haya reconciliado con la propia Historia", ha agregado en este sentido.

En la entrevista, Francisco también se ha referido a un posible viaje a España aprovechando el Año Santo Xacobeo: "Al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto". Ya a principios de este año, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, confirmó que el Papa Francisco había sido invitado a acudir la ciudad compostelana con motivo del Año Santo 2021, aunque admitió que la visita del pontífice a Compostela dependería de "muchas consideraciones", incluida la evolución de la pandemia de covid-19.

Sobre su salud

El Papa ha subrayado que lleva una vida "totalmente normal" que le permite incluso "comer de todo" tras la operación por un problema de diverticulitis en el colón a la que se sometió en julio. "Llevo una vida totalmente normal. Ahora puedo comer de todo y antes con los divertículos no se podía", ha aclarado el Papa que, a mediados de septiembre, retomará su agenda internacional con un viaje a Budapest y Eslovaquia del 12 al 15 de septiembre. De hecho, Francisco ha aclarado que seguirá el ritmo normal de todos los viajes pontificios que impone una media de tres citas públicas al día.

Sobre la eutanasia aprobada en España

"Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos... Los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan... O sea, hay una cultura...", ha señalado el Pontífice.

Sobre el juicio del cardenal Becciu

El Papa ha afirmado que el cardenal Angelo Becciu, a quien destituyó de su cargo y que será procesado, acusado por malversación y soborno por las irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Londres -que dejó un agujero en las finanzas de la Santa Sede de unos 400 millones de euros-, "es una persona a la que tengo cierta estima".

"Espero que sea inocente", ha asegurado Francisco. El purpurado se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras nueve personas, todas acusadas de lavado de dinero, fraude, abuso de poder y extorsión. Becciu, que ocupó entre 2011 y 2018 un alto cargo en la Secretaría de Estado del Vaticano, ha defendido siempre su inocencia. El juicio -cuya primera audiencia se celebró el pasado 27 de julio- se retomará en octubre y supone la primera vez que la justicia del Vaticano sienta en el banquillo de los acusados a un miembro del colegio cardenalicio.