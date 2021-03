El partido feminista y Vox se unen contra la Ley trans por ser "peligrosa"

La presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón, y la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio, se han unido este martes contra la Ley Trans de Igualdad, que califican de "peligrosa" y anticonstitucional. Ambas han participado en un acto organizado por la organización 'HazteOír' bajo el nombre de 'Desmontando la Ley Trans. Si naces niña, lo seguirás siendo', en donde han analizado lo que implica esta norma, su redacción y sus consecuencias.

En su intervención, Falcón ha destacado la "visión catastrófica" que le merece la posibilidad de que la sociedad pueda adoptar esta "filosofía" de que "los seres humanos no existen", siguiendo las directrices de "campañas" que dicen que hay personas que "no se sienten bien en su cuerpo" y que, por ello, hay que "mutilarlo", "modificarlo" o "cambiarlo". La presidenta del Partido Feminista cree que el texto de Igualdad llevará al país a vivir una "distopía" por la que se busca un mundo "sin hombres y mujeres" y basado en un género que "no existe".

Consecuencia de la ley de violencia de género

Falcón, ha explicado que "estos lodos" vienen de la aprobación, con su "rotundo disgusto", en 2004 de la Ley contra la Violencia de Género porque "eliminó" a la mujer y la convirtió en un género como término que "importa". Ahora, explica, la Ley Trans deja a España en una situación que considera "peligrosa" y cuyos responsables son "descerebrados" que "se han metido en competencias feministas". A su juicio, la norma está "tocada" desde sus inicios y lamenta que el PSOE esté ahora condicionado por el acuerdo de Gobierno con Podemos, motivo por el cual, a su juicio, el país tiene a la peor ministra de Igualdad, Irene Montero, "de la historia".

Así, ha dejado claro que "las feministas" están en "primera línea de fuego contra" la norma y contra los "populismos" que se han "metido en los gobiernos" haciendo "campañas" en este sentido y que, ha insistido, el movimiento feminista "nunca va a defender" porque supondría la "desaparición" del "objeto de la lucha" del mismo, que es "la mujer". Falcón ha denunciado, en este sentido, la presencia de mujeres trans ocupando cuotas femeninas en partidos políticos, instituciones o responsabilidades en las empresas.

Una ley que viola derechos

De forma similar se ha expresado la representante de Vox, quien ha señalado que la norma de Igualdad vulnera "la igualdad ante la ley" de los españoles, genera "indefensión judicial", "viola la libertad de expresión y de opinión" y "se cargan el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores", entre otras medidas. Se trata, ha indicado, de una norma anticonstitucional.

También considera que es la "culminación" de las leyes que en esta materia se han aprobado a nivel autonómico y que suponen multas de entre 40.000 y 120.000 euros por "delitos laxos de homofobia o transfobia" y la conversión de un "fenómeno psicológico" en una "realidad biológica que encima se registra".

Rubio ha criticado la teoría de interseccionalidad que divide a la sociedad en grupos concretos que, después, son clasificados en opresores u oprimidos y que, explica, la Ley Trans usa para que aquellas personas que no quieran ser oprimidas pasen a decir, por ejemplo, que se sienten hombres o blancos y viceversa. Es un método, ha indicado, que tiene como objetivo que la sociedad sea "igual" para acabar "no siendo nada".

También ha puesto como ejemplo el mundo del deporte, en el que, ha explicado, las mujeres trans acabarán con las categorías femeninas; o la intrusión de estas personas en otros ámbitos como Eurovisión o Miss España, cuya última representante fue una mujer trans. Además, ha advertido del riesgo de que personas que se autodeterminan de un género puedan entrar en baños o cárceles del género contrario.

Falcón defiende la educación pública

A su juicio, la disforia de género no se puede eliminar de la legislación porque "es una patología que necesita una serie de recursos médicos". El único punto en el que se han notado las diferencias entre el Partido Feminista y Vox ha sido en la Educación. Mientras que los de Abascal reclaman la libertad de los progenitores a educar en sus valores a sus hijos, Falcón cree que esta "no se puede dejar al albur de las familias" sino que es el Estado quien se tiene que responsabilizar.

La presidenta del Partido Feminista argumenta esta postura, precisamente, en que hay padres que acompañan a sus hijos a realizar un cambio de género cuando les dicen que son trans. "También hay testigos de Jehová, padres que abusan de sus hijas o que las abandonan", ha declarado. La solución, a su juicio, es que todos los partidos se pongan de acuerdo en esta materia sobre "las normas de educación moral" para hacer "ciudadanos" que sepan sobre "las diferentes tendencias políticas, religiosas e ideológicas" y que este sistema "se cumpla".