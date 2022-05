El juez Pedraz archiva el caso Mercasa para el hermano de Ignacio González. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado el conocido como 'caso Mercasa' para Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, al no ver "dato incriminatorio" alguno en su contra. En un auto del jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda el sobreseimiento provisional para Pablo González, "al no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos imputados", accediendo así a una petición de la defensa.

En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz explica que ya "se han practicado las diligencias que consideraron procedentes" respecto a González y "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos" que dieron lugar a su imputación. El magistrado detalla que, una vez iniciadas las pesquisas contra González por el testimonio remitido desde el Juzgado Central de Instrucción Número 6 en la 'Operación Lezo', "no llegó a efectuarse acusación respecto de Angola" y "respecto a Argentina tampoco se sigue irregularidad". "Y, por último, en relación a los hechos referidos a Panamá y otros países, no consta participación o dato incriminatorio alguno tras las múltiples diligencias practicadas", establece.

El pasado día 20, el instructor acordó igualmente archivar el caso para el ex directivo de Mercasa Luis Hermosilla, aduciendo igualmente que no está "debidamente justificada la perpetración de los delitos" que se le imputaban. Se trata de los últimos movimientos en la causa donde se investiga si una serie de sociedades, a través de Mercasa, se habrían concertado para la consecución, el mantenimiento y la modificación de contratos públicos en Angola, República Dominicana, Panamá y Argentina, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios de esos países. Pedraz decidió desplazarse a Panamá a finales del pasado mes de enero con el objetivo de escuchar a González y Hermosilla, así como al ex presidente de Mercasa Miguel Ramírez y a varios ex directivos de la empresa pública.