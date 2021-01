Moncloa recela de la 'reforma Escrivá' que recorta pensiones y afina los planes

La 'reforma Escrivá' de las pensiones, que supondría un recorte en buena parte de las prestaciones, ha caído como una bomba en el seno del Gobierno. La coalición encara el debate, uno de los más importantes de 2021 por afectar a casi 10 millones de votantes, dividida. También hay recelos en el propio PSOE ante una decisión que podría suponer un importante coste político para el partido. De momento hay un documento circulando por el área económica del Ejecutivo, una propuesta que ha partido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que plantea, como medida más polémica, elevar el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. Lo avala la Vicepresidencia tercera de Nadia Calviño. Pero en Moncloa, que al principio dieron vía libre al mismo y lo secundaron, han empezado a surgir dudas por un planteamiento tan ambicioso.

El entorno de Sánchez, de hecho, ya habla de esta propuesta de Escrivá como de un "borrador". Ese término también se emplea en el área económica del Gobierno: "En todas las propuestas hay borradores de borradores de borradores, no hay en este momento ninguna decisión tomada", aseguran. En el diálogo social, por su parte, se emplea el término "guión de ideas" y huyen de que se trate de un planteamiento en firme. Es decir, en las altas esferas del Ejecutivo no tienen claro que elevar los años de cálculo de la pensión sea lo más adecuado en este momento.

Estas dudas, lógicas en un Gobierno que siempre ha defendido que no recortará las pensiones, ya empiezan, de hecho, a difuminar la medida en el amplio paquete de reformas que el Gobierno va a remitir a Bruselas en las próximas semanas a modo de hoja de ruta. En efecto, el Ejecutivo de coalición está elaborando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y es en ese documento donde se incluirá el compromiso expresa a la reforma de las pensiones, un sistema que el propio Pedro Sánchez definió en su última comparecencia del año como la "clave de bóveda del estado del bienestar". Respecto a la fecha concreta de remisión del documento de reformas, el Gobierno prefiere aún no mojarse pero ya avisa de que la intención es hacerlo cuantos antes, una vez se conozca el mecanismo de ayudas que elaborará la Comisión Europea.

Habrá, por tanto, una mención a la reforma de las pensiones en el 'vademécum' que el Gobierno está elaborando para Bruselas pero en Moncloa enfrían la posibilidad de que sea la citada que trasladó Escrivá en la penúltima Comisión Delegada para Asuntos Económicos del año pasado. Es en ese debate en el que se encuentra el Gobierno. Hay quien quiere suavizar esa referencia a los 35 años para calcular la pensión y hay quien quiere que, directamente, se elimine. Un dato importante: el debate es entre cargos socialistas ya que la parte de Unidas Podemos ha decidido desmarcarse dejando claro que no negociará nada que suponga un recorte de prestaciones.

Las fuentes consultadas apuntan que la reforma, tal y como la planteó Escrivá, "no va a salir". Por eso señalan que una posibilidad que se está hablando pasa por suavizar la medida y enmarcarla en todo caso en un planteamiento más general en la línea de lo aprobado en el Pacto de Toledo. En ese sentido sí que se prevé elevar a Bruselas tres propuestas: incentivos a la demora en la edad de jubilación, un impulso decidido a los planes de empresa privados y la convergencia de los distintos regímenes, como el de los autónomos, de la Seguridad Social.

En Moncloa también son conscientes de que una reforma de las pensiones como la planteada inicialmente por Escrivá tendría serios problemas para salir adelante en el Congreso de los Diputados. El PSOE, con sus 120 votos, necesitaría buscan una mayoría alternativa, sin Unidas Podemos y, probablemente, sin la mayoría de las formaciones que apoyaron a la coalición en los Presupuestos. Es un argumento de peso que emplean también los detractores de la 'reforma Escrivá'. Hay incluso quien apunta que la propuesta nunca llegará a tramitarse en las Cortes Generales.

Polémica interna en el Gobierno de coalición

La 'reforma Escrivá' de las pensiones ha provocado varias idas y venidas en el Gobierno. El documento, tras ser planteado en la penúltima Comisión Delegada para Asuntos Económicos, no llegó a avanzar. Hubo un intenso debate en ese cónclave presidido por Nadia Calviño. Desde entonces poco se sabe de él, salvo que se encuentra en revisión y que fue un "borrador". En la última cita del año ni se abordó. Este viernes hay convocado una nueva reunión del área económica del Gobierno, la primera de 2021. Hay polémica interna porque un asunto de tal relevancia no se debata a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el lugar donde se preparan los Consejos de Ministros.

La facción de Unidas Podemos en el Ejecutivo, por su parte, ya se ha distanciado totalmente de la iniciativa que abanderan dos de sus rivales en el Consejo de Ministros, Nadia Calviño y José Luis Escrivá. Los morados recuerdan que en el programa de Gobierno no había ninguna mención a esa medida sobre pensiones ("pacta sunt servanda", dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias). Respecto a la posibilidad, ya comentada internamente en el Ejecutivo, de que sea Bruselas quien exige una reforma profunda de este tipo, las fuentes consultadas aseguran que a la Comisión Europea no se le puede elevar una medida que no cuenta con acuerdo parlamentario previo. Le ven, en definitiva, poco recorrido.