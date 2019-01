Pepu Hernández se defiende y niega que haya cometido irregularidades fiscales

Los responsables de la precandidatura de Pepu Hernández para las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid han negado este jueves que el exseleccionador de baloncesto haya cometido ninguna irregularidad fiscal, y han defendido que su sociedad mercantil ha tributado "conforme a la ley vigente".

Así lo ha dicho ante los periodistas la portavoz de esta precandidatura, la concejal madrileña Mar Espinar, que ha subrayado que la Agencia Tributaria no ha enviado ningún requerimiento a Hernández. Ha agregado que están "muy tranquilos" porque está "todo en orden", aunque sabe que tendrán que "soportar" presiones, ha afirmado.

Según ha publicado este jueves El Confidencial, Hernández creó en 2006 una sociedad mercantil para "ahorrarse impuestos" en los ingresos que empezó a obtener de sus derechos de imagen, las charlas de motivación empresarial y la edición de publicaciones tras la victoria de la selección española de baloncesto en el Mundial de Japón en 2006.

El Confidencial asegura que la sociedad Saitama 2006 SL le habría permitido tributar por esos ingresos al tipo del 25% del impuesto de Sociedades, mucho más favorable que el tipo máximo del IRPF -en Madrid llegó a estar en 2012 en el 51,9%- que podría haberle correspondido en su lugar.

"Estamos en el ojo del huracán"

"Entendemos que estamos en el ojo del huracán, sabemos que vamos a soportar muchas presiones durante muchos meses y lo haremos desde la paz y la tranquilidad interior que da el tenerlo todo en orden", ha asegurado este jueves la portavoz de su precandidatura.

Preguntada sobre si Hernández sigue teniendo la confianza del secretario general del partido, Pedro Sánchez, quien le ha avalado como aspirante, ha asegurado que "por supuesto", "imagina" que sí. Además, la concejal ha asegurado que la decisión de tributar a través de una sociedad mercantil es "personal" y que como "no hay nada ilegal", no hay que "exigir tantas explicaciones".

También ha defendido que es falso que, como publica este jueves El Mundo, Pepu Hernández comprase una casa en Ribadesella mediante esta sociedad: "Es absolutamente falso (...) lo hizo Pepu con su mujer como personas físicas asumiendo todas las obligaciones. Está al día de sus pagos y al corriente de sus obligaciones fiscales".

Pepu Hernández tiene un ánimo "fenomenal" ha asegurado Espinar, que ha dicho no temer "nada" al ser preguntada sobre el caso puede terminar como el del exministro de Cultura Máxim Huerta, que tuvo que dimitir.

Respecto a la distancia entre ambos, Espinar ha asegurado que es "ninguna experta" pero entiende que "las diferencias estarán". Además, ha defendido que no es ella quien dice que no hay nada irregular sino la "propia Agencia Tributaria" al no haber enviado requerimientos y ha defendido que se puede demostrar que no existen ilegalidades "aplicando la ley".

Tras una nueva publicación en El Confidencial que afirma que Hernández compró a través de su sociedad cuatro inmuebles en Ribadesella (Asturias), su equipo ha indicado en un comunicado que se trata de un terreno rústico que en el registro aparece como cuatro fincas, de un "valor económico reducido" y que con el que "nunca ha vendido ni ha especulado".

Las mismas fuentes han añadido que "la adquisición de inmuebles forma parte del objeto social de la empresa". Pepu Hernández no hablará con los periodistas hasta que no haya sido presentado el domingo por Pedro Sánchez como precandidato a un proceso de primarias en el que también concurrirá el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha.