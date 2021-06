Pere Aragonès vuelve a ausentarse del saludo al rey en la apertura del Mobile.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha vuelto a ausentarse este lunes del saludo protocolario a Felipe VI en la apertura oficial del Mobile World Congress (MWC), previo a una reunión para conocer las novedades de la feria en la que sí han estado juntos.

A su llegada al recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, el rey ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, organizadora de la mayor feria tecnológica del mundo.

También han estado la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el presidente de la Fira, Pau Relat, y, en una segunda fila, otras autoridades.

Antes de que llegara el monarca, Aragonés ha saludado a las ministras y a otros cargos. A continuación ha accedido al interior del edificio para esperar a don Felipe y a Sánchez y asistir juntos a la reunión en la que les van a informar de los proyectos más destacados que se presentan en la feria.

El jefe del Govern también plantó a Felipe VI en el saludo de la cena inaugural del Mobile celebrada anoche, aunque compartieron mesa con el jefe del Ejecutivo y con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Una imagen que Sánchez quiso destacar como símbolo de la cooperación entre instituciones ante la nueva etapa de diálogo abierta entre el Gobierno y la Generalitat, marcada por la concesión del indulto a los dirigentes independentistas catalanes en prisión. Tras la reunión con las empresas en el Mobile, va a haber una foto de grupo en uno de los pabellones con la que se pondrá el broche a la inauguración.

La novedad de este año es que no habrá recorrido por los diferentes expositores de la feria, por lo que la comitiva no visitará ni el pabellón de España ni el de la Generalitat como hizo otros años. En 2019, en la última edición de la feria, el anterior presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañó al rey en la visita a diferentes expositores, aunque al llegar al de España se retiró para no unirse a la foto de grupo.