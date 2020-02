Los peritos ratifican su informe y dicen que el balance de Dia estaba manipulado

Los expertos de la firma Ernst& Young encargados de realizar el peritaje del pasado mes de abril sobre las cuentas de Dia han ratificado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal las conclusiones plasmadas en su informe en el cual denunciaron que la excúpula de la cotizada manipuló los estados financieros hasta abultar las cuentas 51,8 millones de euros. Según fuentes jurídicas consultadas por La Información, los expertos Ricardo Noreña, Gonzalo Vega y Carlos Gaisse han detallado en dos sesiones separadas que los estados de 2017 se alteraron los estados para poder conseguir los bonus de ese año.

De este modo, los expertos han explicado en sede judicial cómo realizaron los informes forenses de febrero y abril del año encargados por la cadena de supermercados una vez cesado el exconsejero delegado Ricardo Currás. Al respecto, los peritos de EY determinaron que el exCEO, imputado en esta causa penal por los delitos de administración desleal y falsedad contable, ideó un plan que pasaba por alterar ciertos indicadores que tenían reflejo directo en el ebitda (beneficio bruto antes de impuestos) y dar así apariencia sólida de gestión. La investigación interna abierta derivó en la reexpresión de las cuentas de 2017 con un ajuste aproximado de 56 millones de euros.

Los peritos protagonizaron una declaración de carácter muy técnico en la que explicaron la metodología empleada en su 'forensic'. Se basaron para su trabajo en la recopilación de correos electrónicos, entrevistas internas realizadas a los empleados de la cadena, mensajes entre trabajadores, material interno y las cuentas de 2017 y 2018, según expusieron ante el magistrado Abascal y el fiscal Anticorrupción al frente del caso, Alejandro Cabaleiro. De esta manera, el foco queda ahora puesto en la testifical que presten los ya exempleados Susana Pagés y Miguel Ángel Iglesias; especialmente este último por ser en el momento de los hechos el director jurídico de Compliance y, por tanto, la persona que encargó esta investigación.

Contraperitaje de las defensas

El magistrado había citado a los dos testigos para esta semana pero ha tenido que posponer su declaración al alargarse la pericial realizada por EY. Con todo, se les volverá a citar a declarar en el marco de esta causa penal y, tras ellos, el instructor interrogará a Curras y a los exconsejeros Armando Sánchez Falcón y Luis Martínez Gallardo, además de Antonio Arnanz y Juan Cubillo. A estas diligencias hay que añadir el contraperitaje de las defensas de este procedimiento las cuáles han anunciado al término de esta segunda declaración de los peritos que encargarán un informe de las cuentas de la cotizada en aras a demostrar que sus clientes no manipularon las cuentas.

En el auto de imputación de imputación del pasado 10 de enero, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 7 determinó que la cotizada, que cuenta con más de 7.300 establecimientos en España, Portugal, Argentina y Brasil, presentó unas cuentas en el año 2017 que no se correspondían con la realidad, lo que tuvo reflejo en los estados del siguiente ejercicio. "Tras la investigación se puede concluir que de los ajustes que se incorporaron a los estados financieros del Grupo Dia correspondientes a 2017, cuatro de ellos tienen su origen en prácticas irregulares contables ideadas por Ricardo Curras", reza el escrito.

Sanción de la CNMV

La práctica en cuestión se llevó a cabo a través de cinco operaciones: una previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores (que incluyó una ampliación de 22 a 38 millones de euros por orden de Currás); una incorrecta contabilización de los ingresos; la eliminación sin justificar de la provisión de facturas pendientes de recibo; el pago de bonus al personal del supermercado que no estaba provisionado y, finalmente, retrasos en la contabilización y pagos a proveedores. Sobre este último punto, el magistrado explica que Currás ordenó a Antonio Arranz que se restrasara la contabilización de estas facturas en aras a dilatar el pago de las mismas, lo que implicaba, además que no quedara reflejado en la cuenta de pasivo.

Al igual que ocurriera en otras causas penales que se siguen en la Audiencia Nacional (como el caso Popular) la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió a finales del pasado año incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Dia, así como a determinadas personas que ocupaban cargos de administración y dirección en la entidad entonces, por haber suministrado información financiera con datos falsos. No obstante, decidió dejarla en suspenso hasta que exista un pronunciamiento final sobre este procedimiento penal que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.