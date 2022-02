La pesca se duele: "No es cosa de dinero, la ley frena la renovación de los barcos".

Para Iván López van der Veen la rutina del pescador de gran altura es muy parecida a la vida en el espacio. Cuatro meses en una nave, sin posibilidad de salida y a 'años luz' de la tierra. Es gerente de la Pesquera Ancora, la empresa viguesa propietaria del mayor pesquero de bandera española, el "Lodairo". Es una de las 19 embarcaciones españolas acreditadas para pescar en las aguas gestionadas por la NAFO, que son las que bañan Terranova y Groenlandia. En dicha lista, la mayoría de arrastreros son gallegos con puerto en Vigo, entre ellos el Villa Pitanxo. La ciudad pontevedresa aún no ha levantado cabeza desde el hundimiento del pesquero. Su armadora sigue "destrozada" como explica Van der Veen, que ha estado en contacto con los propietarios y, detalla, que el suceso es "inaudito" entre las empresas pesqueras. Deja varias reflexiones. Entre ellas, la necesidad de un diseño de pesqueros mejor habilitados y una adaptación legislativa para ello.

"La edad media de la flota de gran altura es de 21 años, es decir, que son relativamente jóvenes", explica Javier Garat, secretario General de CEPESCA. De hecho, el Villa Pitanxo llevaba faenando tan solo 18 años en el caladero de Terranova y su diseño, como el de todos los arrastreros, se rige por unas estrictas normas según la capacidad extractiva del buque. Una capacidad que la ley limita según la potencia del barco y su tonelaje bruto general. Tanto la Patronal como las cofradías y sindicatos llevan reclamando desde hace diez años que se actualice la normativa para la construcción de fletes que incluyan una mejor acomodación. "El freno está en la legislación", explican desde la Pesquera Áncora. La normativa europea no permite modificar la capacidad pesquera de estos barcos e incluyen en el mismo 'pack' aquellas partes no relacionadas directamente con la actividad. Como la habilitación de cuartos de baño.

A pesar de que los barcos sean seguros, los armadores piden un entorno legislativo que favorezca el rediseño de nuevos buques para que se deje libertad en las partes que no traten el pescado y modernizarlos. Además piden que se abra el debate sobre otros requisitos: "La potencia del buque en espacios como caladeros como los de la NAFO también es importante y el doble de caballaje en ese barco te hace estar en situaciones de más seguridad", puntualiza van der Veen, quién también es presidente de la sección de bacaladeros, Agarba. Al construir un nuevo arrastrero "es como si recibes un coche de los 80 completamente nuevo", declara, con todas las seguridades que ya tiene. Los armadores destacan además que esta realidad añade una dificultad más a la hora de vender los barcos al exterior.

En cuanto a la comunidad marinera en Galicia el trabajo en el mar es transmitido de generación en generación y, con él, las historias de naufragios . Los marineros a bordo de arrastreros congeladores solo pueden trabajar por "vocación" y van en condiciones "durísimas", explican fuentes del sector. Su labor es de coeficiente reductor—aplicado a sectores con cierta peligrosidad— y la edad de jubilación ronda entre los 56 y 58 años. Son cuatro meses de continua humedad, temperaturas mínimas, oleajes muy duros y camarotes apretados. Además, el marinero que trabaje en bodega tiene que acostumbrarse a temperaturas de menos 25 grados. Como dato, el NL-FHSA, sindicato de pescadores de Terranova y Labrador, ha calificado la actividad como "la más peligrosa del mundo", reportando que de 2012 a 2021 un total de 20 pescadores tuvieron que ser atendidos por hipotermia o fallecieron al caer al mar.

La actividad al realizar las mareas solo tienen un objetivo: "llenar el barco cuanto antes para volver cuanto antes. Por eso se trabaja a base de turnos y sin pensar si es fin de semana o no", explica Van der Veen. La retribución en la pesca de gran altura es superior a las demás modalidades y la forma de redistribuir los beneficios también tienen su particularidad. El marinero es socio del armador, lo que quiere decir que gana no solo por lo que pesca sino por cómo se vende luego ese producto. Tiene un sueldo mínimo fijo asegurado y luego un porcentaje variable según la captura y, aunque el sueldo genérico ronda los 2.000 euros, el salario de algunos marineros puede estar por encima de los 50.000 euros anuales por 180 días trabajados. "Hablamos de retribuciones de hasta 60 mil euros para los 'messis' de la pesca de gran altura", afirman fuentes de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA).

A nivel económico, es la que más beneficios aporta dentro de la pesca extractiva. Pero, al contrario de la pesca tradicional, es el área que menos empleados tiene. Según datos de 2015 de Ardan, la consultora del Departamento de Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, esta modalidad acapara el 50% de la facturación con 407 millones de euros y emplea a 1.080 marineros en Galicia mientras que la pesca tradicional emplea a 10.000 facturando el 11%, 92 millones.

Dichos beneficios dependen del tipo de producto traído de aguas internacionales. Por ejemplo, un barco con 1.000 toneladas de carga de calamar capturado entre las Malvinas y Argentina puede salir al mercado a un euro, mientras que la misma carga de bacalao pescado en Noruega puede estar a 5 euros, según la labor reportada por el "Lodairo". Actualmente, según CEPESCA, hay 200 embarcaciones de gran altura y 150 son gallegas. El resto son andaluzas con especialización marisquera o flotas atuneras con base en Bermeo, en el País Vasco.