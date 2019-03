Pilar Baeza sigue: "No es la primera vez que me intentan callar con mi pasado"

La candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza y quien fue condenada por asesinato a 30 años de cárcel, de los que cumplió siete, ha denunciado que tras ganar las primarias del partido muchas personas intentaron que retirara su candidatura amenazándola con su pasado, señalando que "no es la primera vez" que ocurre. Además, ha asegurado que la dirección de Podemos era conocedora de su pasado y ha contado con su respaldo, por lo que seguirá siendo la candidata abulense del partido 'morado'.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el secretario general de su partido en Castilla y León, Pablo Fernández, Baeza no ha querido valorar los hechos de su pasado, que ha indicado se han hecho públicos "con fines políticos y revanchismo" y ha defendido que ya "cumplí con la justicia en todos los términos". Además, no ha valorado retirar su candidatura a la alcaldía, "no acepto chantajes ni me vendo", y ha indicado que ha tomado las "medidas oportunas por los chantajes".

Baeza ha denunciado que su pasado se ha hecho público con "fines políticos de revanchismo" y responde a "un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer". La candidata a la alcaldía de Ávila ha asegurado que la dirección de Podemos era conocedora de todo lo relacionado con su condena y "ha sabido valorarme por la persona que soy". Además, ha querido enfatizar que su objetivo es "intentar mejorar la calidad de vida de los abulenses".

Baeza ganó las primarias de Podemos para ser la candidata a la alcaldía de Ávila. Tras llegar a la escala política se hizo público su pasado: fue condenada a 30 años de cárcel, de los que cumplió 7 en la cárcel abulense de Brieva, por colaborar en la muerte de un joven, que según ella la violó, en 1985, según adelantó El Español. La noticia provocó que diversas personas pidiesen la retirada de su candidatura, algo que desde su partido rechazaron.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, respaldó este lunes a la candidata y se remitió a la posición del secretario general en Castilla y León. "Hablamos de hechos que tuvieron lugar hacer 35 años y que se refieren a una mujer que fue violada. Ayer Pablo Fernández ya explicó en todo detalle la posición del partido a este respecto y es una posición que suscribimos de principio a fin", afirmó Echenique.

El presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato al gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó que la condena de cárcel por el asesinato de un joven, "la inhabilita para ser candidata de ningún partido político". Además, insistió en que "quien tiene que hacer una reflexión de esa naturaleza es la propia candidata y el propio partido de Podemos", pues se trata de "un hecho gravísimo".