La bautizada como policía patriótica, liderada por el exnúmero 'dos' de la Policía Eugenio Pino, se ha desentendido por completo de cualquier operación para contaminar la investigación penal al clan Pujol Ferrusola. El que fuera DAO durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha aducido desde el banquillo de los acusados a la famosa 'guerra de comisarios' en la que también se vio implicado Marcelino Martín-Blas. De hecho, tanto Pino como el otro acusado en este juicio, su subordinado Bonifacio Díez, han negado estar detrás de la entrega de un 'pendrive' a la UDEF que contenía pruebas falsas contra los Pujol Ferrusola señalando directamente a Martín Blas.

Se trata del primer juicio contra la brigada patriótica a la que se le acusa de intentar introducir pruebas incriminatorias contra el expresidente catalán en la causa que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata. De hecho, el asunto arrancó cuando el instructor abrió una pieza separada del caso Pujol tras descubrir la existencia de un 'pendrive' que habría sido aportado por la UDEF a petición expresa de Pino. Los dos altos cargos policiales, que se enfrenta a penas de hasta diez años y medio de prisión, han negado relación alguna con el origen de este dispositivo pese a que los altos mandos policiales que han declarado como testigo han reiterado que se lo encontraron en la UDEF y lo entregaron al magistrado.

Las declaraciones practicadas en esta primera sesión de juicio oral no han arrojado mucha luz en torno a la cadena de custodia del pendrive hasta que llegó a la Audiencia Nacional, pero sí se ha cercado el origen del mismo. Aunque Pino ha asegurado que a él se le habló de un pendrive diferente (en el año 2012) sí ha situado el origen del asunto en las investigaciones de Método 3. Esta agencia de espionaje, que ya se ha visto implicada en la 'Operación Cataluña' contra el ala más radical del indepentismo catalán, habría trabajado en Barcelona con el comisario Martín Blas, siempre según Pino. Sin concretar exactamente las pesquisas que hizo el exjefe de Asuntos Internos en el lugar, sí ha relatado que llegó de Cataluña con un pendrive.

"Le dije: dáselo al CNI, a la Comisaría General de Información y a la Policía Judicial. Pero no lo vi, no he vuelto a saber nada", ha dicho Pino ante el tribunal presidido por la magistrada María Rosario Esteban Meilán. Las acusaciones, ejercidas por Jordi Pujol Ferrusola y por el partido Podemos sostienen una versión diferente. Según su relato de hechos, Bonifacio Díaz, por orden de Eugenio Pino, entregó en marzo de 2015 al comisario general de la UDEF Manuel Vázquez el dispositivo en cuestión asegurando que contenía documentación relativa a una causa que investigaba el Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona. "A mi el señor Pino nunca me dijo: 'traslada esto'. El único conocimiento que tengo es cuando el señor Vázquez me enseñó la pantalla de su ordenador y me dijo: '¿Conoces estos archivos?' Estaban en francés. Le dije que no me sonaban de nada", ha dicho Bonifacio Díez.

Versiones contrapuestas

Pese a que Pino y Díez han insistido en que fue Marcelino Martín-Blas el que les mostró estas pruebas que, según han dicho, no llegaron ni a ver, la versión que han prestado como testigos otros mandos policiales apuntan a una dirección opuesta. La versión del inspector jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales José Manuel Álvarez Luna es clave al respecto. El inspector retuvo en su cajón más de un año este dispositivo antes de que lo volviera a encontrar y se lo entregara a De la Mata. Según ha apuntado, a él se lo dio su superior, el exjefe de la UDEF José Manuel Vázquez, el cual le dijo que procedía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y más en concreto del subordinado de Pino.

La causa, que comenzó como una mera investigación en la que Pino declaró como testigo, ha acabado convirtiéndose en todo un procedimiento penal que salpica de lleno a la brigada policial de entonces. Consciente de ello, la defensa letrada de Cristóbal Martell ha insistido desde el arranque del juicio en que el dispositivo contenía información de mercantiles del primogénito del expresidente catalán con la que se buscaría contaminar la causa penal que sigue la Audiencia Nacional. "El conjunto de la prueba de cargo tiene muchísimas fuentes", ha dicho el letrado para defender su actuación en el procedimiento.