Pino confirma los SMS y dice al juez que Villarejo recibía directrices de Cospedal

El que fuera número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino se ha referido hoy a los mensajes que se intercambió con Francisco Martínez a tenor del espionaje a Luis Bárcenas. Pese a que ni el exsecretario de Estado de Seguridad ni Jorge Fernández Díaz hicieron alusión a un brazo político de este asunto, hoy el exDAO se ha desmarcado ante el juez y ha hablado de María Dolores de Cospedal. En concreto, ha confirmado que 'MC' eran las siglas con las que se referían a la exsecretaria general del PP mientras que el 'maridísimo' era el empresario Javier López del Hierro. De ambos ha dicho que son los que habrían despachado con José Manuel Villarejo.

Así lo confirman fuentes jurídicas presentes en la cita judicial de este lunes en la que, además de Pino, han comparecido el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño los notarios que dieron fe de los mensajes de Francisco Martínez. El magistrado acordó toda esta batería de citaciones en el marco de la pieza en la que se investiga el espionaje ilegal a Luis Bárcenas para esclarecer quien estaba detrás de uno de los mensajes que Fernández Díaz envió a su subordinado en 2013 sobre detalles de la trama Kitchen. Tanto Pino como 'El Gordo' han negado ser los autores de esta comunicación, la cual es especialmente relevante para el magistrado Manuel García Castellón porque se envió en octubre de 2013 coincidiendo con el volcado de datos de los teléfonos sustraídos al extesorero del PP.

Al respecto 'El Gordo', que colabora con la Justicia, ha asegurado que el mensaje que se envió desde el teléfono del exministro y en el que se hablaba del éxito del volcado de los dispositivos sustraídos a Bárcenas no provenía de la cúpula policial. Más bien al contrario, ha dicho que son mensajes que venían "de arriba a abajo", dejando entrever que podría tratarse de una orden política y no policial. Además, ha dicho que su contenido es incierto porque no se volcó ningún ipad, como así se recoge en esa comunicación de octubre de 2013.