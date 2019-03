Piqué responde a Carlos Herrera y vuelve a hablar del 'procés': "Hay que escuchar"

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha vuelto a hablar de política. Lo hizo tras el Clásico de este domingo en el que su equipo derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 0-1. Si el pasado miércoles afirmó que si se hablara menos del videoarbitraje y "más de los presos políticos" al país le "iría mejor", este sábado aseguró que los exdirigentes de la Generalitar que se están sentado estos días en el banquillo del Tribunal Supremo durante el juicio del 'procés' son inocentes.

"Ni agredieron a nadie, ni hubo violencia, fue todo muy pacífico", opinó en la zona mixta del estadio sobre los sucesos que rodearon al 1-O. "El gran problema de este país es que no nos escuchamos. Los políticos no nos escuchan, cada uno tiene su libreto, pero no escucha", añadió el defensa.

"El otro día opiné y podéis no estar de acuerdo, como el señor Carlos Herrera, que me llamó Gerardo de modo despectivo, en vez de mi nombre, me llamó cretino. Yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar. Mis padres me enseñaron que el respeto es otra cosa, que hay que escuchar, que puedes no estar de acuerdo con el de al lado, pero puedes llegar a un consenso si escuchas y piensas un poco", aseguró sobre el periodista de la Cadena COPE.

"Me da la sensación de que no hay solución", dijo Piqué. "Viendo el juicio, viendo cómo se expresan, viendo lo que hicieron en Cataluña, esta gente no es culpable", sentenció.

"¿Se merecen ir a la cárcel 20 años por eso?", se preguntó Piqué al ser preguntado por el día en que los Jordis (Cruixart y Sànchez se subieron a dos coches de la Guardia Civil. Añadió que lo hicieron para ahuyentar a la gente de las puertas de la Consejería y que eso no es delito de rebelión. "Es mi opinión", concluyó.

GRANDIOS @3gerardpique , moltes gràcies per ser com ets👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/B5ZZV7DQev — Catalunya Free TV🎗 (@CatalunyaFreeTV) March 2, 2019

Hace solo tres días ya había afirmado en el mismo escenario que si "en vez de dedicarnos a hablar tanto del VAR, si las teles le dedicaran más tiempo a los juicios injustos que hay, quizá nos iría mejor".