Piqué en 'La Resistencia': trolea a Ansu Fati y el catalán de la "chiquilla" Leonor

El futbolista Gerard Piqué volvió anoche al plató de 'La Resistencia' (Movistar+) con motivo del estreno de la Copa Davis que organiza el FC Barcelona. Durante su entrevista con David Broncano habló sobre el desayuno de Ansu Fati, el carné de conducir de Jordi Alva, la diferencia entre España y Murcia, el catalán de la princesa Leonor y el cumpleaños que comparte con su esposa, Shakira.

Piqué confesó que nunca se ha parado a pensar en qué desayuna Ansu Fati ante las preguntas del entrevistador, pero reveló que ni este ni Jordi Alva tienen carné de conducir: en muchas ocasiones "sus padres los llevan a los entrenamientos". El futbolista viajó desde Barcelona para el encuentro y aseguró que, a diferencia de algunos compañeros de equipo, es un conductor moderado. No quiso dar detalles de quienes llegan al estadio "derrapando" en sus coches.

Piqué: "Yo no fuerzo amarillas, los del Madrid tienen sus normas" https://t.co/sCikE71Mpr — AS Fútbol (@AS_Futbol) November 14, 2019

El público estuvo bastante activo durante la entrevista. A cada crítica hacia Madrid o su equipo respondía con silbidos y a cada alusión que hizo de que Murcia no es España después del 10-N, con gritos. El futbolista se mostró indiferente y bromeó con el público en todo momento. Llegó a decirles que "tienen poco estómago". Varios usuarios de Twitter se han pronunciado contra sus declaraciones.

Hablamos del Piqué que hace la peineta al himno nacional?

Hablamos del Piqué que se tapa la bandera de su país que lleva en las medias?

Hablamos del mismo piqué que no habla bien de ESPAÑA por que pierde muchos seguidores?

No es el mismo no? — Jose García Parra (@JoseGarcaParra1) November 14, 2019

El famoso insistió en demostrar que la gente de Madrid puede ser fan del equipo catalán. De hecho, contó que llevó a cabo una campaña en redes y publicó su número de teléfono en Twitter para ver quién le escribía. Entre los afortunados de obtener una respuesta está un trabajador del Real Madrid que expresó su admiración por el catalán pero no le dejó publicar el mensaje porque "lo botarían". "Florentino tiene una lista", aseguró el futbolista tras dejar claro que tiene una relación normal con el magnate.

Los pitos a Piqué en La Resistencia: "¿Madrileño y del Barça? Lo mejor, mola que te silben" https://t.co/tpA8Hf6rVz pic.twitter.com/nhNKJlbVPB — 101 Topic (@101topic) November 14, 2019

La familia real también fue tema. Piqué se mostró complacido ante el uso de catalán de la "chiquilla" Leonor: "Me sorprendió" y aseguró que no ve TVE porque "los menores de 30 años ya no ven televisión española. Es un tema generacional". Por último, hablaron sobre Shakira, su esposa, y el público se enteró de que su cumpleaños es el mismo día. El próximo año no lo podrán celebrar juntos porque la cantante colombiana hará una presentación ese día en el Super Bowl.