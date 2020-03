Manuel Pizarro declara como testigo en la Audiencia por espionaje de Iberdrola

Manuel Pizarro ha declarado como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco del encargo que efectuó Iberdrola al entramado empresarial de José Manuel Villarejo de que le espiara mientras fue presidente de Endesa, según confirman fuentes de la investigación a La Información. El economista ha prestado su versión de los hechos en esta parte secreta de la investigación relativo a los contratos que firmó la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán con el Grupo Cenyt.

El economista ha comparecido a primera hora de la mañana en las dependencias judiciales para ser preguntado por estos hechos. Los mismos salieron a relucir en el interrogatorio practicado al que fuera director de seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, el cual desgranó ante el magistrado del caso Tándem y los fiscales Anticorrupción los contratos que firmó con el entramado del comisario jubilado por importe ligeramente superior a los 1,1 millones de euros. Uno de estos trabajos consistió en el espionaje al economista durante su etapa como presidente de Endesa.

Asenjo, que está investigado en esta pieza decimoséptima del caso, negó no obstante cualquier irregularidad y expuso en sede judicial que no se cometió delito con estos trabajos que gestionó el Grupo Cenyt entre los años 2004 y 2017. En la tercera y última de sus declaraciones en sede judicial el 19 de febrero, Asenjo fue preguntado por los audios de las conversaciones con Villarejo y, en concreto, por el encargo sobre Manuel Pizarro. Al respecto, el exdirector de seguridad de Iberdrola aseguró que no le trasladó a su jefe -Galán- el contenido de esta conversación; una respuesta que provocó el enfado del instructor que no se creyó su versión. Este incidente motivó que la defensa de Asenjo anunciara que recusaría al instructor por pérdida de imparcialidad.