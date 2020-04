El Govern plantea fijar áreas sanitarias y no provincias para el desconfinamiento

Varias CCAA se han apresurado a mostrar sus discrepancias frente a determinados parámetros de la hoja de ruta para la desescalada. La portavoz del Govern, Mertixell Budó, ha criticado este miércoles que el Gobierno fije la provincia como unidad básica territorial para llevar a cabo su plan de desconfinamiento, y ha pedido que se haga desde las regiones sanitarias y las áreas básicas de salud. "El Gobierno se vuelve a equivocar en fijar la provincia como la unidad básica territorial para el desconfinamiento. Las provincias no responden a criterios sanitarios ni funcionales", ha manifestado en rueda de prensa telemática desde el Palau de la Generalitat.

No es una cuestión inamovible. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha incidido en que el Gobierno ha fijado la provincia o la isla como referencia pero que "estamos abiertos a otras propuestas si garantiza las condiciones de seguridad frente al contagio". Illa incidía así en que estudiará todas las propuestas y zanjaba: "No va a haber carreras por ver quién desescala más rápido. Es fundamental ir con control, prudencia y unidad".

Según Budó, desconfinar en base a regiones y sectores sanitarios es "lo más adecuado y responde a la situación real del territorio", y ha asegurado que otras comunidades, incluso algunas gobernadas por el PSOE -como Castilla-La Mancha-, también piden un desconfinamiento más racional que no se rija por las provincias. Tras reivindicar el plan de desconfinamiento del Govern, ha llamado al Ejecutivo central a trabajar para buscar la manera de hacer compatibles ambos planes: "No tiene sentido que un ciudadano de Bellver (Lleida) se pueda desplazar a Lleida y no a Puigcerdà (Girona)".

Por su parte, la también consellera de Presidencia ha añadido que tampoco comprenden que el Gobierno fije un calendario de desconfinamiento "tan preciso en el tiempo" de unas 8 semanas para llegar a la denominada nueva normalidad. "Es una imprudencia decir que en julio entraremos en una nueva normalidad, justo cuando una parte de los ciudadanos podría empezar las vacaciones, y esto podría provocar concentraciones poblacionales en zonas turísticas", ha advertido.