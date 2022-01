Planas dice que la polémica "lejos de la realidad" de Garzón no afecta a la carne. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes que la polémica protagonizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la exportación de productos cárnicos españoles de peor calidad está "lejos de la realidad" y no ha afectado a las exportaciones del sector. En declaraciones desde Bruselas, que recoge Europa Press, donde participa en el consejo de Agricultura y Pesca, el ministro ha defendido la calidad "de primer nivel" de la carne española y ha señalado que la polémica no ha perjudicado a las exportaciones. "Está tan lejos de la realidad que no es creíble. El mundo es como es y continúa. En realidad no ha existido la polémica, ha existido una cuestión sin efectos prácticos", ha afirmado.

En este sentido, ha descartado que el resto de colegas europeos saquen el tema de la ganadería intensiva española durante la reunión de este lunes, dando por zanjada la controversia provocada por las palabras de Garzón al diario británico 'The Guardian'.

El INE elabora un censo sobre macrogranjas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) está elaborando un censo que permitirá identificar cuántas macrogranjas hay en España, según ha adelantado La Información. El organismo público está ultimando esta base de datos sobre explotaciones agrícolas y ganaderas que aportará información relevante y servirá de base para la formulación de políticas en esta materia. Según figura en el proyecto técnico, está previsto que el censo se publique el próximo mes de marzo, es decir, después de la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León, donde la campaña está girando precisamente en torno al debate sobre la ganadería intensiva y su impacto sobre la calidad de la carne y el medioambiente.

El INE presenta este estudio como una operación estadística a gran escala para evaluar la situación de la agricultura española, obtener un directorio de explotaciones agrícolas y servir de base para la formulación y aplicación de políticas agrarias, especialmente de la Política Agraria Común (PAC). Se trata de un censo que se actualiza cada década y el último es del año 2009. Se recogen datos acerca de la estructura de todas las explotaciones agrícolas relativos a la campaña agrícola 2020 y en esta ocasión, además, se está realizando una encuesta para estudiar otros aspectos como la mano de obra empleada, actividades de desarrollo rural, agricultura ecológica, etc. Todo ello, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El momento del lanzamiento coincide con la polémica en torno a las palabras de Garzón sobre las macrogranjas y su negativo impacto en la calidad de la carne y en el entorno rural. Y es más que oportuno porque el censo permitirá identificar cuántas de estas explotaciones ganaderas hay en España. Fuentes técnicas del INE explican que en los datos censales se publicarán datos de explotaciones según el tamaño de las unidades ganaderas y en la información modular se ofrecerán datos de la capacidad de unidades ganaderas en las explotaciones, incluidas las plazas y el número medio de ganado presente en la instalación. De este modo, se podrá extraer el número de macrogranjas, toda vez que los criterios básicos para su definición son precisamente el tamaño y la capacidad de la instalación.

Cítricos y aceituna negra

Durante la reunión de ministros de Agricultura, España pedirá mayores estándares sanitarios a las importaciones de cítricos de Sudáfrica, en concreto fijar el tratamiento de frío en origen, como exigen otros países como Estados Unidos a las importaciones sudafricanas. Después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) contemplara en un informe las demandas españolas, ahora se trata de ver cómo la Comisión Europea articular esta petición.

La situación comercial de los cítricos también estará sobre la mesa, ya que España considera que la naranja sudafricana está contribuyendo a una "disrupción de mercado". En este sentido ha reclamado que no se amplíen las cantidades máximas a la importación. "España es líder en cantidad y calidad y pretende seguir siéndolo", ha remachado.

Igualmente, Planas llevará a la reunión de socios europeos la exportación de la aceituna negra a Estados Unidos, después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) obligara a retirar el arancel del 25% fijado por la Administración Trump en 2017 en el marco de la batalla entre Boeing (EEUU) y Airbus (UE).

"Sería una señal de la buena relación que se produjera esa noticia pronto, espero", ha dicho, con respecto a la retirada de los aranceles estadounidenses, después de que Washington y Bruselas abrieran nueva etapa en materia comercial con la llegada de Joe Biden y hayan suspendido mutuamente los aranceles.

Sobre las posibles ayudas europeas a sector afectados para contrarrestar el alza de los precios de piensos y fertilizantes, el titular de Agricultura y Pesca pondrá el foco sobre el vacuno de leche español. "Tenemos que hacer un seguimiento cercano, pero es obligación de la Comisión adoptar medidas o coordinar medidas de los Estados Miembros. Es necesaria una unión entre europeos para responder a esta situación", ha alegado, pidiendo liderazgo a Bruselas en este tema.