Agricultura cancela la agenda de Planas tras anunciar su positivo en coronavirus

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha suspendido los actos de su agenda previstos para los próximos días después de haber dado positivo por coronavirus. Según ha informado el Ministerio de Agricultura y recoge Europa Press, el titular del ramo se encuentra con síntomas leves, pero no ha acudido este martes a la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa, aunque tiene previsto retomar "a la mayor brevedad" su agenda pública.

Planas participó en la jornada de ayer en la inauguración de la 35 edición del Salón Goumets, donde realizó un recorrido por distintos expositores de la feria. Según figura en la agenda del ministro, Planas tenía previsto desplazarse este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, a Santo Domingo (República Dominicana), donde iba a asistir a la XI Conferencia Iberoamericana de ministros de Agricultura que se celebra el 27 y 28 de abril.

De acuerdo con la nueva "Estrategia de vigilancia y control frente a la Covid tras la fase aguda de la pandemia" aprobada por la Comisión de Salud Pública el pasado 28 de marzo todos los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse, sino "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas", evitar el contacto con personas vulnerables, asistir a eventos multitudinarios y, "siempre que sea posible", teletrabajar.

No así los empleados de entornos vulnerables o los que asistan a estos colectivos, que no acudirán a su trabajo en los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico si no los tiene; al quinto día, y si han desaparecido, se hará una prueba de antígenos que, de ser positiva, se la repetirá cada 24 horas hasta dar negativo.