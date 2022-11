Planas teme que la gestión de la 'crisis' del transporte afecte de nuevo al campo

En el Ministerio de Agricultura existe preocupación por el órdago que ha lanzado de nuevo la Plataforma de Transporte. Así, su ministro de Luis Planas quiere evitar un escenario parecido al de la pasada primavera, cuando miles de transportistas secundaron una protesta que dejó contra las cuerdas toda la cadena de alimentación. Una inquietud que también se extiende al sector agrícola y pesquero, que temen una mala gestión del nuevo envite que lanzan los camioneros por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

La ministra Sánchez puede -de momento- respirar tranquila porque el sector agrícola no se unirá a esta manifestación pese a los altos costes de la energía. Fuentes del sector aseguran que ellos mismos ahora mismo no están en condiciones de comenzar una huelga y aunque comprenden los motivos que pueden llevar a los transportistas a parar, desde el campo se centran, de momento, en la producción. No obstante, no se mantienen al margen y mirarán de reojo los acontecimientos que vayan ocurriendo con respecto a esta crisis del transporte, ya que les incide de forma directa.

Aún así, el ministro Planas no se mantiene de brazos cruzados, sino que trata durante estos días de mantener encuentros con el sector agrícola para testar su actitud y tratar de evitar un colapso que agravara aún más la posible movilización que el próximo domingo, como así ha anunciado la Plataforma, tendrá lugar.

"Dicen que son pocos, pero ya vimos cómo pararon el país la última vez". Es la frase que más se escucha dentro del sector. Unas palabras que retumban dentro del Ministerio de Agricultura. La pasada vez, la Plataforma que dirige Manuel Hernández provocó un parón de casi más de dos semanas, con continuas movilizaciones y con una negociación que se cerró in extremis a altas horas de la madrugada. Una cumbre en la que no participó la Plataforma sino el Comité Nacional, un instrumento que está formado por las grandes asociaciones de autónomos y empresas de transporte y que sirve como herramienta para negociar con el Gobierno cuando surgen problemas dentro del gremio.

La última manifestación de transportistas. EFE

El Real Decreto 14/2022 que prohíbe la contratación a pérdidas en el sector se tambalea apenas unos meses de su puesta en marcha. "Nuestra Organización desde primeros de septiembre viene argumentando con documentos como las empresas cargadoras siguen sin ofrecer ni pagar unos precios que den realidad a los costes que verdaderamente den lugar a una economía justa, sana y viable (...) Ante este escenario los camioneros, conductores y transportistas de todo ámbito nos sentimos engañados y abandonados por los responsables de hacer cumplir las Leyes, mas y cuando la actitud de la propia Inspección de Transporte va en sentido contrario", argumentan desde la Plataforma.

Por otro lado, los que convocan las movilizaciones aprovechan para instar a modificar algunos detalles de la ley 15/2009 de contratación de transportistas que ven como perniciosos. "La determinación del coste efectivo deberá -y no podrá- realizarse tomando las siguientes referencias de coste: amortización del vehículo, financiación, seguros, costes fiscales, combustible, neumáticos, reparaciones, dietas para el conductor, peajes o costes indirectos".

Desde el Gobierno han pedido estos días "responsabilidad" a los transportistas. Además, han repetido varias veces el acuerdo alcanzado meses atrás. "Destinamos 900 millones en ayudas directas a través de dos decretos contra los efectos de la guerra". Entre estas había una subvención de 1.250 euros por camión. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pidió paciencia al sector hasta que se completaran todos los compromisos adquiridos después de la última cumbre. Por el momento, cada vez se descuelgan más plataformas.