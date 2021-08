Plus Ultra carga contra el PP y defiende que es "habitual" no poseer aviones

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS

Plus Ultra vuelve a salir a escena después de que la Justicia desbloqueara el traspaso de 34 millones de euros que quedaban pendientes para completar la ayuda financiera de 53 millones que concedió el Gobierno. Los abogados de la aerolínea han respondido a la solicitud realizada por el PP al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid con el objetivo de que se acuerde una hipoteca sobre las aeronaves que la compañía pudiera tener en su activo y ha cargado duramente contra la formación política, que ejerce la acusación popular, por no haber hecho un "simple repaso" al sumario de la causa o una "sencilla búsqueda en la información que ofrece cualquier buscador de Internet" para comprobar que la empresa no dispone de ningún avión en propiedad.

En este sentido, asegura que basta con echar una ojeada a la prensa económica para advertir que, "desde hace años", es "habitual" que casi la totalidad de la compañías hagan uso de aeronaves en "régimen de alquiler operativo" o leasing. Así, la defensa de Plus Ultra, desarrollada por el abogado Francisco Javier Ibáñez de la Cruz, tacha de "extravagante" la petición formulada por el PP en el recurso interpuesto contra la decisión adoptada por el magistrado Jaime Serret-en funciones de guardia y en sustitución de la juez que investiga la ayuda financiera, Esperanza Collazos- de dar luz verde para que se abonara el segundo tramo del rescate.

Ante la petición del PP, el pasado 18 de agosto, el juez que en ese momento se encontraba de guardia en el juzgado, Antonio Serrano-Arnal -conocido por ser el instructor del 'caso Rato'-, dictó una providencia emplazando a las partes a que se posicionaran respecto a dicha solicitud. Hasta el momento, la compañía aérea había reaccionado de forma pública a través de un comunicado en el que achacó la estrategia de la formación política a una "batalla política", a la que sumó a la acusación popular ejercida por Vox, que también ha solicitado que se reclame una caución a los socios integrantes de la compañía aérea.

De manera más formal, Plus Ultra ha presentado un escrito este martes ante el juzgado, al que ha tenido acceso La Información, en el que subraya que "no es titular registral de ninguna aeronave sobre la que trabar una hipoteca mobiliario ni ningún otro tipo de garantía", ya que opera con aviones alquilados. Así lo afirmó también la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones y, según indica la compañía, aparece reflejado en las últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil y en el plan de viabilidad aportado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, para recibir el rescate.

Petición "sin fundamento"

Con todo ello, afirma que la medida cautelar solicitada por el PP "no solamente carece del más mínimo fundamento o justificación respecto a la concurrencia de los presupuestos legalmente establecidos para su adopción", sino que "además resulta manifiestamente imposible desde el punto de vista jurídico-material". La compañía considera que la postura de la acusación popular "resulta manifiestamente contraria al criterio expresamente manifestado por ese juzgado en momento tan reciente que ninguna modificación de circunstancias cabe apreciar".

Así, hace alusión a parte de los argumentos expuestos en el auto del pasado 9 de agosto, por el que se desbloqueó la transferencia de 34 millones de euros, sobre que por el momento "no hay indicios objetivos" de la comisión de un delito de fraude en la obtención de ayudas públicas, "salvo las alegaciones de las acusaciones populares, pues la FASEE aprobó la ayuda pública de 53 millones de euros tras el filtro de los informes de un asesor financiero externo y un asesor legal externo".

Es más, la defensa de Plus Ultra destaca que desde que se abrió el procedimiento el pasado mes de abril "no se ha practicado aún ni una sola diligencia de investigación que permita advertir ningún tipo de conducta penalmente reprochable". Por ello, critica que el PP haya interesado "sin mayor sustento" dicha hipoteca como medida cautelar sin aportar "ni un solo dato, información o prueba adicional que permita o que justifique" el cambio de opinión del juez.

Insiste en los mecanismos de control

Así las cosas, el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid recuerda que en los contratos por los que se articulan los préstamos de 19 y 34 millones de euros se establecen "extraordinarios y exhaustivos mecanismos de control" que garantizan de "forma más que suficiente" la devolución de la ayuda pública. Este argumento ya fue expuesto ante la juez Esperanza Collazos cuando defendió la necesidad de recibir la segunda parte del rescate concedido.

La petición del PP no es la única a la que se enfrenta Plus Ultra. El equipo jurídico de la formación de Santiago Abascal, además de recurrir la autorización para abonar los 34 millones de euros pendientes, solicitó el pasado 26 de agosto que se reclame una caución a los socios la aerolínea debido a que la entidad “no posee ningún bien o inmueble” que permita garantizar el cumplimiento del crédito otorgado por la FASEE. Asimismo, también solicitó a la juez instructora que investigue los vuelos realizados recientemente a La India por si pudieran estar generando "desviaciones económicas con trascendencia patrimonial en la sociedad", ya que, según alega, no se contemplan en el plan de viabilidad ni forman parte de sus rutas habituales.

Por el momento, la compañía tan solo ha emitido un comunicado en el que también afea el carácter político de esta solicitud, ya que Vox cuestiona de manera "irracional" los vuelos chárter que tuvieron lugar a mediados de este mes entre Madrid y Nueva Delhi y desde este último destino hasta México para trasladar a "200 estudiantes". "La realización de vuelos chárter se ha convertido a raíz de la pandemia en una práctica a la que muchas compañías están recurriendo cada vez más, por lo que han ganado mucha presencia en los planes de las aerolíneas”, aseguró la empresa.