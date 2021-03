El PNV pide al Rey que tome medidas después de la vacunación de las infantas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que el Rey Felipe VI debe ser "valiente y audaz", y ganarse el apoyo popular, actuando con transparencia y demostrando su utilidad, porque la situación en que se encuentra la institución monárquica "no se arregla encerrándose en Palacio". "Le debería interesar aclarar cuanto antes y a fondo lo que ha pasado, y depurar las responsabilidades que haya que depurar", ha añadido.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a la petición registrada en el Congreso por su partido, además de por ERC, EH Bildu, JxCat, la CUP, PdCat, BNG, Compromís y Más País para que se cree una comisión de investigación sobre la "trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".

El líder jeltzale ha admitido que se trata de un tema "delicado", pero cree que está en juego la credibilidad del conjunto del sistema institucional, que tiene que ser "transparente" y susceptible de "control". Tras recordar que la monarquía es "una de las primeras instituciones del Estado", ha afirmado que "no puede haber espacios opacos porque sea la familia real". "Creo que es bueno y le debiera interesar a la propia institución aclarar cuanto antes y a fondo lo que ha pasado, y depurar las responsabilidades que haya que depurar", ha añadido, según informa Europa Press.

Andoni Ortuzar ha recordado que hay procesos judiciales por medio, "pero no sería la primera vez que han convivido una comisión de investigación política con el ámbito judicial, que tiene su propia ruta, sus propios procedimientos y plazos". "A veces, aclara las cosas, pero muy tarde", ha indicado, en referencia a las causas llevadas a los tribunales. Sobre la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi, adelantándose al plazo que les tocaría inocularse la vacuna en España, Ortuzar cree que "afecta" y no cree que en Zarzuela"estén muy contentos con esta situación".

"Parece que hay una maldición, que cuando un tema se empieza a ordenar, se reabre por otra vía. Es muy difícil que la gente entienda esto de que (Elena y Cristina) forman parte o no forman parte de la familia real", ha precisado, para subrayar que se trata de "una conducta poco ejemplar y que no debía de haberse producido". El presidente del EBB ha remarcado que el PNV es "un partido vasco, no monárquico", pero cree en las instituciones y, "de momento", la monarquía es "una institución del Estado". Tras recordar que ahora las la situación es distinta a la de la transición, en la que "había una épica de las cosas en la política que movía las voluntades", ha considerado que, en la actualidad, "esa épica ha desaparecido" y las instituciones "se tienen que ganar su apoyo social".

En su opinión, eso se gana, en primer lugar, "demostrando que es útil". "En el País Vasco reclamaríamos una mayor implicación. También en el tema catalán podría haber habido una mayor implicación, pero, además de esa utilidad, que puedan trabajarla, hay que actuar también con mucha transparencia en estos casos que estamos conociendo", ha manifestado. Para el líder del PNV, es la propia institución la que tiene que valorar" todo esto, y le ha llamado a ser "valiente y audaz". "Esto no se arregla encerrándose en Palacio", ha subrayado.

Preguntado por si apoyaría una Ley de la Corona, ha reiterado que los jeltzales apuestan por "una revisión global del modelo de Estado". "Nosotros no votamos a favor de la Constitución, pero nos hemos implicado desde el 78 hasta hoy por sacar adelante las cosas, pero el traje del 78 se le ha quedado pequeño al Estado de hoy y se le han abierto algunas costuras. Una de ellas es el papel de la monarquía y el enjuiciamiento social sobre la monarquía", ha indicado. En todo caso, ha dicho que hay otras, como el modelo territorial, que afecta "muchísimo" a Euskadi, "más urgente incluso que el de la monarquía". "Nosotros estaríamos dispuestos a hablar, si se dieran las condiciones, del conjunto del modelo, porque creo que es muy difícil hacer las cosas pieza a pieza. Hay que adecuar ese traje para que no solo haya que alargar alguna manga que está corta, sino para que todo el traje se acomode al cuerpo actual", ha concluido.