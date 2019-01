Podemos adelanta su Consejo Estatal en plena crisis ya sin Errejón ni Espinar

Podemos ha adelantado al miércoles 30 la reunión del Consejo Ciudadano Estatal convocada inicialmente para el sábado 2 con el objetivo de analizar la situación tras la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a elecciones con la marca política de Carmena y la dimisión de su líder en Madrid, Ramón Espinar.

Fuentes de la formación han confirmado a Efe el adelanto de la convocatoria de la reunión de su máximo órgano de dirección, una cita que se dio a conocer el pasado viernes tras conocerse la decisión de Espinar de abandonar la secretaría general de Podemos de la Comunidad de Madrid.

La dimisión de Espinar se conoció el mismo día en que la mayoría de los líderes autonómicos de la formación morada, reunidos en Toledo, lanzaban una petición formal para sellar la paz con Íñigo Errejón y evitar que el partido se desplome.

Precisamente la estrategia de la dirección de presentar un candidato a la Comunidad de Madrid propio y en competencia con Errejón habría desencadenado la renuncia del ya ex secretario general en la Comunidad de Madrid.

Desde que Errejón anunció que concurrirá a las elecciones con las siglas de Manuela Carmena y no las de Podemos, Espinar nunca descartó tajantemente una negociación con el candidato a la Comunidad, mientras sí que lo hacía la dirección estatal.

Fuentes de la dirección achacaron la dimisión a que Espinar a que no aguantó la "presión" tras el "movimiento secreto de Errejón", a quien acusan de haber "roto" Podemos en la Comunidad de Madrid.

Hoy en una entrevista en El País, el exdiputado de Podemos y aspirante a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con la plataforma de Manuela Carmena, Íñigo Errejón, asegura que ha hecho lo que el partido que fundó le "enseñó": "Cuando las cosas no van bien, es más importante la gente que los partidos, y hay que abrirse".

Asegura que "no hay nadie que pueda discutir que las cosas no iban bien" en Podemos y considera que en momentos así "hay que anteponer la capacidad de construir una mayoría nueva a las necesidades de los partidos".

Preguntado sobre si tomó la decisión a espaldas de Podemos o la comunicó, el exdiputado nacional responde que Podemos le enseñó "que la comodidad de los partidos va en contra de la posibilidad de reunir a mucha gente" y considera que "a nadie le puede sorprender esta invitación".

"En 2015 ya defendí que había que aprender que algo se había hecho mejor en la ciudad que en la Comunidad", responde sobre si planteó su estrategia en los órganos internos del partido, y admite también que su tesis "no convencía a todo el mundo".

No estará en su candidatura el exsecretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, que dimitió el viernes de todos sus cargos. "Antes de que le dijera nada me ha dicho que no", apunta en la entrevista.