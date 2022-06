Podemos asegura que el "detonante" de la crisis de Argelia es el giro en el Sáhara.

Tras el anuncio del presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, de la suspensión "inmediata" del tratado de amistad suscrito con España hace casi dos décadas como represalia por su "injustificable" apoyo al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que el cambio de posición del PSOE sobre el Sáhara es el "detonante" del mal momento que atraviesan las relaciones con Argelia, después de su decisión de suspender el tratado de amistad que mantenía desde hace 20 años con España. No obstante, ha confiado en que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sean capaces de reconducir la situación con el país vecino, dado que depender del gas licuado procedente de Estados Unidos "no es una buena idea".

En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, Echenique ha lamentado que su socio de coalición haya acometido un giro en la cuestión del Sáhara, al avalar el plan de autonomía de Marruecos, y ha opinado que España debería hacer lo mismo que lleva desplegando desde hace 40 años, que es defender el derecho a un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

"Si el Gobierno no hubiera hecho esto, no estaríamos hablando hoy de Argelia", ha lanzado Echenique para cuestionar de nuevo el cambio de postura del ala socialista del Ejecutivo. Y es que ha enfatizado que Argelia es uno de los principales proveedores de gas de España y ha alertado que depender del gas licuado estadounidense, cuando hay otros suministradores "más baratos y cercanos", no es una opción adecuada.

El titular de Exteriores se desplazará este viernes a Bruselas para entrevistarse con el vicepresidente de la Comisión responsable de la política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis, según han informado fuentes diplomáticas a Europa Press. Esta mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado que la decisión de Argelia de suspender el tratado de amistad con España tiene relación con la nueva postura respecto al Sáhara Occidental y Marruecos, de la que ella discrepa, aunque ha destacado que el Gobierno está trabajando para "reconducir" las relaciones diplomáticas.