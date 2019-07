¿Habrá un acuerdo entre Iglesias y Sánchez? Podemos consultará a sus bases

Podemos ha anunciado este viernes la convocatoria desde hoy y hasta el jueves 18 de una consulta a sus inscritos para que decidan si quieren un gobierno de coalición o si apoyan un ejecutivo monocolor como el que propone el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha explicado que la consulta consta de una pregunta ante la que los inscritos tendrán dos opciones de respuesta. La pregunta es la siguiente: "¿Cómo deben votar los diputados de Podemos en la sesión de investidura de la décimo tercera legislatura?".

La opción 1 que pueden marcar los militantes dice: "¿Para hacer presidente a Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral, programático y de equipos sin vetos donde las fuerzas de coalición tengan una representación claramente proporcional a sus votos?".

Mientras que la opción 2 señala: "¿Para hacer presidente a Sánchez ya sea mediante el voto a favor o la abstención basta con la propuesta del partido socialista, es decir, un gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al gobierno y acuerdo programático?".

Vera ha señalado que estas dos opciones son "claras, transparentes y honestas" y materializan lo hablado en conversaciones directas con Sánchez y la dirección del PSOE. La portavoz ha añadido que los inscritos tendrán desde hoy y hasta el próximo jueves, a las 11:00 horas, para votar y el próximo fin de semana la dirección de Unidas Podemos valorará los resultados y dará a conocer la posición para la investidura del día 22.

En rueda de prensa, Vera ha insistido en que la posición de Podemos no ha cambiado, es "clara y honesta" y ha insistido en que tienen la sensación de que finalmente habrá un "gobierno de coalición" porque es "urgente hacerlo". Vera ha comentado que la vocación de Unidas Podemos es seguir negociando y sentarse en una mesa "más oficial".

Ha admitido que la formación morada dará "margen al PSOE para que siga su propia estrategia" y si no hay investidura en julio, esperarán "movimientos del Partido Socialista" porque "nuestra posición no creo que la cambiemos". En este sentido, ha recordado que desde Unidas Podemos se han hecho "grandes concesiones" pese a que no han tenido respuesta y ha insistido en el gobierno de "coalición, progresista y estable".

Y respecto a la consulta, Vera ha instado a Sánchez a preguntar a su militancia "qué quiere hacer, saber qué opinan sus bases". El reglamento de Podemos establece que la consulta a los inscritos tiene carácter vinculante para la dirección, que tendrá que respetar esta decisión. La consulta será de manera telemática a través del portal web de la formación y podrán participar en ella los más de 500.000 inscritos.