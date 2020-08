Podemos envía un argumentario a sus bases para cargar contra el juez del caso.

Unidas Podemos quiere tener alineada a toda su militancia ante las informaciones que se están publicando sobre el proceso judicial en el que están inmersos y ha distribuido a través de sus grupos de WhatsApp un argumentario con la postura oficial que hay que mantener y utilizar a la hora de responder en nombre del partido a las cuestiones que se les planteen. El documento digital, compuesto por cinco puntos concretos y una conclusión final, carga de nuevo contra el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha imputado a varios miembros de la cúpula por malversación y administración desleal, por entender que ha abierto la causa “sin un solo indicio y sin aportar ni una prueba”, y se ha basado solo en la declaración del abogado despedido por la dirección, José Manuel Calvente, que es quien interpuso la denuncia.

El argumentario de la cúpula de Podemos asegura a sus militantes en el primer punto que todo parte de una denuncia falta puesta por “venganza” de su exabogado, al ser despedido, si bien fuentes cercanas a la investigación advierten que la denuncia que ha dado lugar a todo ese proceso se puso antes de que la formación expulsara a Calvente. Es decir, que se puso cuando éste todavía estaba en la formación, algo que corroboraría su versión de que fue una especie de ajuste de cuentas ante su oposición a cómo se estaba llevando el caso Dina en la Audiencia Nacional, en connivencia con los fiscales y con una versión de los hechos que podía no ser la correcta.

Argumentario Podemos

Esas irregularidades son, precisamente, las que ahora está investigando el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, tras quitar a Podemos como perjudicado y entender que pudo incurrir en varios delitos como manipulación de pruebas o revelación de secretos. El propio Calvente irá a declarar el próximo 2 de septiembre ante García-Castellón para explicarle su versión de lo que ocurrió dentro del partido, en el que él llevaba los temas judiciales personales de Pablo Iglesias, entre otros cargos, cuando se produjo el caso Dina y Podemos cargó como perjudicado por la guerra sucia de la ‘policía patriótica’ las llamadas “cloacas del Estado”.

El mensaje enviado a las bases del partido morado se centra en el caso de la supuesta financiación ilegal de la formación y advierte que el juez que se encarga de la causa, además de basarse en un "he oído", "me han dicho", "sospecho que" que declaró Calvente, es el mismo que archivó los chats policiales que se publicaron contra Carmena, para dar a entender que no es un jurista amigo de la izquierda. “Llaman a declarar como investigados dentro de 4 meses -señala el argumentario en su punto tercero- y después todo quedará en nada como otras veces. Pero tienen 4 meses de campaña mediática para poder utilizarla en la moción de censura de Vox. Les han permitido personarse como acusación en el caso, sin fianza”.

Los redactores del mensaje insisten en que se trata de un “proceso chapucero”, pensado únicamente con la intención de llegar a tiempo a la moción de censura que anunció la semana pasada la extrema derecha de Vox. En este punto cuarto se quejan de haber recibido solo una parte de la declaración de Calvente, en la que todo se basa, si bien este mismo jueves se ha sabido que el juez ha remitido a los abogados de la formación toda la declaración, para evitar que puedan alegar cualquier tipo de indefensión contra la investigación judicial abierta.

El argumentario se completa con un quinto punto en el que aseguran a sus bases que se trata “claramente de una investigación ‘a ver qué pesco’, una investigación prospectiva, prohibida en España, pero contra Podemos no, porque todo vale”. El corolario final que se marca a los militantes del partido morado asegura que esta denuncia “terminará como las demás, archivada y sin ir a ningún sitio, pero habrá servido para llenar portadas y telediarios manchando el nombre de Podemos y de sus portavoces”.

Que sepas que un tipo puede ir a un juzgado a acusarte de un montón de delitos sin ninguna prueba, decir que se basa en "rumorología" y entonces te abren un extenso juicio y dedican horas de TV a decir que eres culpable.



¡Que no! ¡Es broma! Eso sólo te pasa si eres de PODEMOS. — Pablo Echenique (@pnique) August 13, 2020

Tanto en las declaraciones realizadas por algunos de los dirigentes del partido en los dos últimos días, como las que hoy mismo ha lanzado por Twitter el portavoz de la formación, Pablo Echenique, se reproducen las frases del documento remitido a la militancia. "No tienen nada. Pero les da igual. Contra Podemos todo vale. Montar otro juicio fake (otro más) sin pruebas más que 'rumorología' para así lanzar la enésima campaña mediática de difamación", señalaba Echenique en su red.

La defensa de Podemos, que en este caso está también imputado como persona jurídica, ya envió un recurso de apelación muy duro contra el auto del juez por el que se abre la investigación y se cita a declarar al responsable de Comunicación, Junama del Olmo, mano derecha de Iglesias en el partido y las campañas electorales, junto a la gerente y el tesorero de la formación.