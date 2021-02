Podemos elude admitir el 'caso niñera' y pide al juez que no escuche a Carmona

La defensa legal de Podemos ha pedido al magistrado que les investiga por presunta financiación ilegal que no escuche las denuncias presentadas en el juzgado por Mónica Carmona. La que fuera responsable de Cumplimiento Normativo de la formación remitió un escrito al juzgado en el que alertó acerca de una serie de irregularidades en relación al uso de fondos del partido. Entre otras cosas, expuso que Irene Montero se valió de una persona a sueldo en Podemos para que cuidara de su hija advirtiendo que se podría incurrir en delito de administración desleal. Ahora, el partido responde que se ha extralimitado en su respuesta al instructor.

Explican que Carmona actúa movida por una "enemistad manifiesta" contra la formación y algunos de sus integrantes y, por ello, piden al magistrado Juan José Escalonilla que rechace "de plano" investigar sus denuncias. En su escrito, adelantado por Libertad Digital y al que ha tenido acceso La Información, aseguran que todos estos asuntos que ahora destapa la abogada purgada de Podemos no forman parte del proceso penal que se abrió a finales de julio del año pasado. Es más, califican la respuesta de Carmona como "una ampliación" de la denuncia que efectuó en su día el letrado también despedido del partido, José Manuel Calvente, y que dio pie al origen de este procedimiento penal.

La que fuera Responsable de Control Normativo respondió al requerimiento del pasado mes de diciembre destapando una serie de hechos que no se conocían hasta el momento. Así pues, aunque se refirió a asuntos que ya se han investigado en esta causa -tales como el relativo a la reforma de la sede- también desveló otros que a su juicio implicaban la utilización de recursos del partido en beneficio personal. En su escrito, adelantado por El Confidencial y recogido por este diario, explicó que se había enterado a través de una denuncia interna que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizaba a la exdiputada de la formación morada Teresa Arévalo como cuidadora de sus hijos. "Además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal", reza.

La denunciante le trasladó que Montero utilizaba habitualmente los servicios de Arévalo para cuidar a su hija. Una advertencia que la propia Carmona dice que comprobó con motivo del viaje de un viaje a Alicante en octubre de 2019. Al mismo acudieron Montero y Arévalo -que actualmente es jefa de su gabinete en el Ministerio- y se costeó del presupuesto de campaña de las elecciones de ese año. Igualmente también plasmó en su escrito que nadie en Podemos quiso atender las advertencias que Calvente formuló en relación al cobro de costas por parte de Iglesias de un pleito del que resultó ganador. Según la abogada, Iglesias se habría quedado con 7.730 euros que le abonó Unión del Pueblo Navarro por una demanda que presentó la formación y que no llegó a ser admitida.

"La duda que se planteó fue la licitud de que el señor Iglesias cobrara las costas procesales —que incluían los honorarios de abogado y de procurador— cuando él no había satisfecho dichos honorarios, sino que habían corrido a cargo del partido", expuso añadiendo que, a su juicio, lo lógico es que las costas se las quedara el partido. "Calvente me alertó de que debía hacer un seguimiento de estos hechos ante las posibles infracciones tributarias en que podría incurrir el partido o sus miembros. Pero no pude hacer nada debido a la opacidad del responsable de fianzas, que no me informó sobre el destino final de los fondos cobrados", añade Carmona, la cual declaró en calidad de testigo en la causa el pasado mes de octubre. Entonces denunció que la echaron de la formación por poner de manifiesto estas supuestas irregularidades que Podemos no reconoce.

De hecho la formación responde que algunas de las cuestiones que ahora aborda -como el asunto de la reforma de la sede o los fondos de la caja de solidaridad- están sobreseídas y que sus argumentaciones se ciñen a asuntos "de índole personal" que nada tienen que ver con la causa. Carmona, por su parte, explica que hay aspectos que ahora aborda que no pudo exponer antes porque le ha llevado mucho tiempo recopilar toda esta documentación. Al respecto explica que los expedientes que ahora aporta están formados de documentos que recopiló "sigilosamente" de investigaciones internas y de algunos mensajes de telegram que no borraron los miembros del partido.