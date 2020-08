Podemos abre en septiembre un nuevo censo de militantes con pago de cuota.

Podemos sustituirá el censo de militantes anterior por uno nuevo "de custodia estatal", al que los interesados se podrán inscribir desde la primera semana de septiembre con la condición de pagar una cuota mínima de tres euros al mes, a excepción de que acrediten de forma jurada la escasez de ingresos.

Este nuevo censo de militantes, impulsado por la Secretaría de Organización Estatal en un reglamento difundido a los militantes este miércoles, es uno de los cambios impulsados por la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos del pasado mayo, en la que Pablo Iglesias revalidó la Secretaría General del partido y aprobó sin trabas las nuevas reglas con las que se rige en adelante Podemos.

Seis años después de su creación, Podemos transita hacia un partido con una organización de tintes más clásicos: una militancia al uso, en la que sus dirigentes ya no tienen limitaciones de mandato ni topes salariales. La formación morada aún no ha aprobado el reglamento que regulará las donaciones de sus cargos públicos -que ya no tendrán el tope de tres salarios mínimos-, pero sí ha impulsado ya otros cinco, entre ellos el que regula la figura de los militantes y el funcionamiento de sus "círculos", es decir, las agrupaciones de base de Podemos.

Según esa norma, los militantes aportarán como mínimo tres euros mensuales, a menos que sean desempleados o personas vulnerables, pensionistas o estudiantes que cobren menos de un SMI. El impago de las cuotas será motivo de la baja de militancia. Hasta ahora, Podemos tenía un registro de personas inscritas que no pagaban cuota y que participaban en las consultas para elegir a la dirección, indistintamente de su grado de implicación en la organización pero con esta nueva figura cambia el modo de funcionamiento, sobre todo a nivel local.

Desde ahora serán solo los militantes quienes votarán los órganos de gobierno de Podemos en su municipio, aunque las primarias para elegir candidatos a instituciones o las posibles alianzas dependerán del conjunto de los inscritos, es decir, de todos aquellos que, sin pagar cuota, simpaticen con Podemos. El censo se abrirá la primera semana de septiembre hasta el 15 de octubre. Cualquiera se podrá inscribir a Podemos después, pero entonces no podrá participar en el proceso que la formación abre para elegir los equipos que organizarán junto a las direcciones autonómicas la elección de los nuevos dirigentes locales en todos aquellos municipios con más de 50 militantes.

La formación morada también ha impulsado un nuevo reglamento para el funcionamiento de sus círculos, que solo serán a partir de ahora territoriales, con lo que desaparecerán los sectoriales a nivel estatal que funcionaban ahora -Cultura, Feminismos, etcétera.