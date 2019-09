Podemos suspende de militancia a Rita Maestre y a los cinco 'rebeldes' de Madrid

La ejecutiva regional de Podemos Madrid ha acordado abrir un expediente disciplinario a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y a los otros cinco concejales de la formación que han decidido no concurrir a las primarias, a quienes ha suspendido cautelarmente de militancia.

La decisión, según confirman a Efe fuentes de la dirección, se ha adoptado en la tarde del lunes a petición de la Secretaría General del Consejo Ciudadano Municipal de Madrid, que dirige Julio Rodríguez, después de que Maestre y los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez hayan retirado su candidatura a las primarias para elegir los candidatos a las elecciones municipales en desacuerdo por la forma en la que se quería confeccionar la lista.

La ejecutiva regional ha acordado abrir un expediente a estos concejales ante la posibilidad de que su conducta vulnere el código ético y los estatutos de Podemos y hasta que se resuelva su situación ha aprobado como medida cautelar la "suspensión de sus derechos de afiliación". Los estatutos de Podemos contemplan que cualquier representante o cargo público de la formación debe ser elegido en unas primarias por los inscritos del partido, lo que según fuentes de la dirección de la formación morada es incompatible con la intención manifestada por estos ediles de concurrir a las elecciones municipales de 2019.

Asimismo, la ejecutiva de Podemos Madrid ha acordado que la situación de Maestre y los otros cinco concejales se resolverá cuando se produzca la elección de representantes definitivos en la lista electoral de Madrid.

En ese momento, si deciden concurrir a las elecciones integrándose en el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena sin pasar por las primarias, como el resto de candidatos de Podemos, la ejecutiva entenderá que se quebranta el código ético y los estatutos y su suspensión de militancia será definitiva.

Su expulsión podría significar que Podemos se quede sin concejales en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, por la mañana el secretario de Organización de Podemos estatal, Pablo Echenique, daba a entender que si no concurren a las primarias no serían ya concejales de la formación morada. No obstante, si finalmente no concurrieran en las listas electorales de Carmena -algo poco probable puesto que son los concejales con los que la alcaldesa quiere contar en su equipo- se anularía de forma inmediata la suspensión cautelar de militancia