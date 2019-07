Dani Mateo responde a Jedet: "Esas palabras nunca saldrían de mi boca"

La polémica vuelve a rodear a Dani Mateo. Y no ha tardado mucho en responder. El humorista ha querido aclarar la acusación de King Jedet de que le dijera un insulto homófobo: "Travesti cutre". Mateo asegura que "los que me conocen saben que unas palabras así nunca saldrían de mi boca". Y continúa: "Ni los travestis me parecen cutres ni Chueca me parece un sitio malo para vivir". Insiste en defenderse porque "esa frase no tiene sentido".

Todo ha surgido después de que esta misma mañana se conociera que Jedet asegura que este comentario se le "clavó" y que lleva "un año dentro de mí queriendo salir". Le dolió, sobre todo, que "alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte".

Mateo no recuerda dicho comentario una vez abandonara el programa de radio que presentaba en Vodafone You, "me pareció una pena que no estuviera en el programa porque la visibilidad que da Jedet es buenísima", asegura. Y cree que una prueba "a mi favor es que si yo pensara eso ¿para qué iba a pedir que tuviéramos a Jedet en el programa?". Mateo asegura que fue el que pidió su participación: "Dije este tío es buenísimo. Lo quiero".