La polémica entre Echenique y Vallés, paso a paso desde su origen

La polémica vuelve a sacudir al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Su discurso arremetiendo contra el trabajo informativo del periodista Vicente Vallés ha provocado una oleada de críticas, especialmente por parte de los periodistas que tachan de "lamentable" el señalamiento de periodistas. Pero, ¿de dónde viene la polémica?

El origen es una información sobre el caso Dina, una pieza separada relacionada con Villarejo que se empezó a investigar después de que en uno de los ordenador del excomisario Villarejo apareciera contenido del teléfono móvil sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. En principio ambos tuvieron la condición de perjudicados en la causa, pero esta condición le fue retirada a Iglesias hace unas semanas por el posible uso que habría podido hacer del teléfono durante los meses que estuvo en su poder.

Esta semana, el secretario general de Podemos defendió que el caso es "un nuevo intento de sacarnos del poder" y aseguró que no devolvió el móvil a su dueña para protegerla. "Imagínese lo que supone para una mujer saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OkDiario, de Eduardo Inda, de Villarejo... Yo examino el contenido y tomo la decisión de no someter a Dina a más presión".

El propio Iglesias también mencionó a Vallés de forma velada en una entrevista en RNE: "Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir que, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuviera en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente".

El informativo de Antena 3, que presenta Vicente Vallés, recogió estas declaraciones, asegurando que el vicepresidente había cargado contra “medios de comunicación, periodistas y también contra algún presunto periodista”. Tras el vídeo, el periodista apuntilló: "Decidió que no convenía someter a más presión a Bousselham, una mujer que es mayor de edad y aunque ella era su legítima propietaria".

Una vez más, enorme Vicente Vallés.



Hoy le toca a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/PfvopmtX6o — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 3, 2020

Tras estas palabras Echenique señaló al periodista y Atresmedia con un vídeo en el que se recopilan "los grandes momentos de Vicente Vallés y Atresmedia contra Podemos". Según Echenique, "lo que le pasa" a Vallés es que "le produce sarpullidos que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el Gobierno". "Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos", remata el político.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

El vídeo ha tenido la respuesta negativo de muchos periodistas, especialmente de compañeros de Vicente Vallés en Antena 3. Entre ellos, Sandra Golpe, también presentadora de informativos de la cadena, que ha acusado a Echenique de incluir un bulo.