Polémica en Cs: paran la proclamación de Clemente en CyL tras reclamar Igea

Francisco Igea puso su cargo en manos del partido ayer nada más conocer que había perdido las primarias de Ciudadanos por Castilla y León por solo 35 votos frente a la elegida de Rivera, la ex del PP Silvia Clemente. También aseguró que acataría el resultado, pero hoy Ciudadanos ha tenido que paralizar la proclamación definitiva de la que fuera presidenta de las Cortes como candidata a la Presidencia de la Junta al presentar una reclamación Igea al apreciar "irregularidades evidentes" en el proceso.

Igea explica que ya ayer se hizo "evidente" que algo no cuadraba, tal y como le apuntaron varios militantes. "El acta pública de las primarias recoge un total de 1.012 votos, cuando la suma de los sufragios es de 1.094", denuncia. Una vez comprobado este dato, la candidatura realizó un examen "pormenorizado" de todos los votos, con los "comprobantes", "el orden secuencial" para concluir que el "patronaje" utilizado en estos comicios era "un tanto peculiar".

"No se trata de una pataleta, sino de una evidencia que esperamos ahora nos expliquen", continúa el hasta ahora diputado nacional de la formación naranja. De hecho, asevera, se han comprobado otros procesos de primarias donde ha habido una votación "reñida" similar a la vivida en la Comunidad como las de "Baleares o Murcia" y el "error solo se circunscribe a Castilla y León".

De ahí que Igea haya presentado un requerimiento a la Comisión de Garantías y Valores Ciudadanos que, conforme al artículo 29 de los estatutos, está realizando "una comprobación exhaustiva" antes de adoptar cualquier decisión conforme al reglamento vigente. Hasta entonces, el órgano de control ha decidido "paralizar" la proclamación definitiva de los candidatos.

Un proceso que, desde la formación, desconocen el tiempo que puede llevar, pero que Igea ha acotado. "Necesitamos una respuesta a la mayor brevedad posible y si no los tiempos los marcaremos nosotros", ha advertido el dirigente progresista que da al órgano de plazo hasta el martes, día en que se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional.

"Los que me conocen saben que soy una persona extremadamente prudente, pero necesitamos conocer la verdad y que se obre en consecuencia", ha insistido para concluir que los plazos no se pueden "demorar" porque no se trata de un "mero recuento de votos", sino de algo "que salta a la vista y no se puede obviar".

Fuentes de Ciudadanos por su parte que ha sido este domingo cuando la Comisión de Valores y Garantías de Ciudadanos ha recibido un requerimiento de Igea, quien plantea "una interpretación" sobre las votaciones completadas entre el viernes y el sábado, que dieron a Clemente una ajustada victoria por solo 35 votos.

Será esta comprobación la que sirva para realizar una "proclamación definitiva" de quien encabezará la lista de Ciudadanos en Castilla y León, aunque Ciudadanos no ha aclarado por el momento los plazos de esta revisión.

Tal y como figura en la web de Cs, la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos es el órgano encargado de velar por el funcionamiento democrático y transparente del partido y de actuar como garante de los derechos de los afiliados.

Está presidida por Jesús Galiano Gutiérrez, acompañado en diferentes cargos por Marta Segura García-Consuegra, Alfonso Sánchez, María del Valle Vicente, Ana Sampedro, Roger Mazón, Fernando Sánchez-Contador, Ramón Núñez y Germán Prado.

Clemente consiguió el 55 por ciento de los votos (561), frente a los 526 apoyos a Igea, con una participación de la militancia del 70 por ciento.

De este modo, los afiliados respaldaron por únicamente 35 votos de diferencia la apuesta de las direcciones nacional y autonómica, que habilitaron a Clemente para que concurriera como independiente a este proceso y abiertamente han hecho campaña a favor de la ex alto cargo del PP castellanoleonés, quien fue presentada y avalada personalmente por el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.