La pregunta que desata el caos en la polémica selectividad valenciana

Difícil... depende de para qué carrera queramos estudiar. Así habla un ingeniero sobre el polémico examen de Matemáticas II al que se han enfrentado los alumnos que aspiran a entrar en la universidad en la Comunidad Valenciana. Dergman Sobalvarro lleva años dando clases de matemáticas y es uno de los sorprendidos con la pregunta que más polémica está generando ya que "alumnos de varios institutos me han dicho que en clase ese temario no lo habían dado".

Se trata del Teorema de Rolle. Este valenciano tiene ahora 42 años "y en mi época sí se estudiaba". Los alumnos firmantes de una queja en Change.org que cuenta ya con más de 25.000 seguidores resaltan que hacía ocho años que no se preguntaba en la Ebau (nueva selectividad). Este profesor se ha enfrentado al caso de una alumna concreta a la que preparaba para la prueba con un examen antiguo "en el que sí aparecía y cuando fui a explicárselo ella me comentó que no lo habían dado eso en clase".

La sorpresa se la llevó cuando vio que era una de las preguntas. Al respecto el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, asegura que el examen "no se sale del currículum de Bachillerato y todas las preguntas tienen solución correcta". Cree que puede que en algún centro no lo nombren con ese nombre pero es conocido a nivel curricular.

En el cómputo total del examen supone un punto, pero eso puede impedir a alumnos de 10 alcanzar su nota máxima. Respecto al resto de las preguntas Sobalvarro las considera también algo inapropiadas por abstractas y conceptuales. Gil responde a ello que en ambas opciones el estudiante tenía que pensar qué se le estaba preguntando y hallar la solución, y alguna pregunta no estaba redactada de forma estándar, pero los entendidos en matemáticas han considerado que no tiene el nivel de dificultad que señala la petición de firmas. Estos alumnos se quejan de que el examen es que Matemáticas es una de las asignaturas que más cuenta por lo que la nota que saquemos en ese examen posiblemente sea más relevante que cualquier otra.

Sobalvarro, además de las clases que imparte en el Centro de Estudios de Mestalla, también ha ayudado a otros alumnos de otras comunidades a preparar sus pruebas "pero para subir nota". Entre ellos ha visto exámenes de comunidades como País Vasco, Madrid o Barcelona y mantiene la teoría de que "los de la Comunidad Valenciana son más difíciles".

Al respecto la ministra en funciones de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado que se han observado "algunas incidencias" que remarcan "algunas dificultades diferentes" por comunidades y que se creará un grupo de trabajo para estudiarlo. Preguntada sobre si debería haber una única EBAU -antes conocida como Selectividad- para toda España, la ministra ha recalcado que no tiene que ser "exacta" pero sí que tenga un mismo grado de dificultad.

Ha reconocido que es la primera EBAU que vive como ministra y que su departamento creará una equipo técnico junto con las comunidades y las universidades que "sea capaz de identificar" si ha habido diferencias que afectan a la equidad, la cual debe garantizar el Gobierno. "No significa una prueba exacta para todas las comunidades pero sí que tengan el mismo grado de dificultad", ha reiterado. Una prueba única supondría, según Celaá, "un empobrecimiento" porque cada comunidad tiene competencias y capacidades y en algunas materias se estudian cosas diferentes dentro de un mismo currículo.

Sin querer entrar a especificar las incidencias detectadas por Educación en la EBAU, Celaá ha sumado al polémico examen valenciano el que pueda haber diferencias al puntuar muy negativamente o no las faltas de ortografía; "suponemos que las comunidades autónomas estarán en disposición de aunar criterios", ha opinado.