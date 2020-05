Polémica por Ifema: el Gobierno eleva la crítica y los organizadores se disculpan

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha elevado las críticas desde el Ejecutivo central por la polémica en torno al acto de clausura del hospital de campaña en Ifema, tras lamentar que el gabinete regional se saltara a la "torera" las normas. "La ley es igual para todos y las normas deben ser cumplidas por todo el mundo", ha señalado.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Franco ha indicado que están ahora mismo en un proceso de recabar "información precisa y exacta" por si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. La policía se encargará de recabar esa información y, en función de los datos que vayan obteniendo, irán actuando.

Mira también La Delegación del Gobierno investigará la posible 'vulneración' en el acto de Ifema

"Las normas deben ser cumplidas por todo el mundo y la ley es igual para todos. No podemos exigir que algunas personas no puedan despedir a sus muertos y que mucha gente no pueda ver a sus amigos y los representantes institucionales aparentemente saltándose a la torera las normas más elementales", ha sostenido. Asimismo, el delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que no es momento "ni de reproches ni de insultos", sino de "responsabilidad y ejemplaridad".

Ante todo esto, desde el lado de los organizadores se han vivido hasta tres formas de reaccionar. La disculpa, la crítica y la defensa. De la primera se ha encargado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha pedido perdón por si durante el acto incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido. El regidor ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza", recoge Ep.

Aun así, ha hecho hincapié en que "no fue nada a propósito, ni fue nada intencionado" pero ha remarcado que tienen que ser "cuidadosos" para que estas escenas "no se produzcan" y no se transmitan "unas imágenes que no corresponde a las instituciones". Y hablando de instituciones, y en relación a la investigación que ha abierto la Delegación del Gobierno en Madrid, el alcalde ha señalado que puede hacer lo que crea "conveniente" pero también ha hecho hincapié en que es la primera noticia prácticamente que tienen de esta institución. "Nos gustaría que se implicara más, no solo para investigar esto, que si tiene que hacerlo que lo haga, pero sobre todo para arrimar el hombro y echar una mano a las instituciones madrileñas", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sido algo más crítico y ha reconocido que no es la imagen que se debe ofrecer. "A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios", ha señalado también en Telamadrid.

Finalmente, la protagonista principal del acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el acto organizado por el Gobierno regional era un "evento controlado en aforo" y ha llamado a "celebrar la vida" y a la vez "guardar distancia".