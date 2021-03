Sánchez defiende los cierres entre CCAA pese a que haya vía libre en aeropuertos

La polémica sobre los turistas que llegan a España sin que los españoles puedan salir de su comunidad ha llegado a la sesión de control al Gobierno en la que por última vez estará sentado como vicepresidente segundo de la legislatura Pablo Iglesias. El debate ha llegado de la mano del diputado Aitor Esteban (EAJ-PNV). "¿Le parece que en una situación sanitaria justificar los viajes internacionales por ocio?", preguntaba para a continuación pedir coherencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno sigue las recomendaciones europeas.

Esteban relata que en los aeropuertos "no piden ni la tarjeta de embarque" y pone el ejemplo el madrileño de Adolfo Suárez- Madrid Barajas "porque no quiero ni pensar en otros". En su primera respuesta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que "no me parece razonable, como a ninguna autoridad competente, pero nosotros trasladamos a la ciudadanía que se quede en casa y no se muevan de sus provincias. Le garantizo que el Gobierno de España hace una política en respuesta a la Covid coherente y consecuente con las recomendaciones de la Comisión Europea y la autoridad sanitaria en el ámbito comunitario".

Esteban ha repreguntado porque "los viajes internacionales, tal y como se gestionan, causan perplejidad y sentimientos de discriminación en la ciudadanía, y pueden derivar en frustración porque nos piden esfuerzos de cara a Semana Santa, pero vemos a los franceses italianos o alemanes campar para disfrutar de la libertad que no tienen en su país de origen". Sigue exponiendo que "Francia ha cerrado su frontera, París está cerrado y Alemania cierra Berlín y anuncia un confinamiento extremo para la próxima semana mientras sus ciudadanos llegan en vuelos fletados a España uno tras otro".

Antes de escuchar la respuesta de Sánchez ha sentenciado que "veremos si la política de relajación fronteriza será pan para hoy y hambre para mañana". Así, pide "medidas coherentes, como Bruselas, porque así no se generará frustración. Pídale coherencia a los socios europeos porque hay preocupación. Las autoridades sanitarias piden un último esfuerzo y eso lo deben impulsar los ciudadanos y secundarlo desde las instituciones con coherencia".

"Este no es un debate nuevo sino que se arrastra desde el inicio de la pandemia", empieza Sánchez a exponer. E insiste en que "España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea de dejar abiertas las fronteras evitando los viajes no esenciales. Dijeron que no se garantizaba la propagación del virus cerrándolas hace ya tiempo y pidieron aplicar controles para asegurarse que no hay importación de casos... y esto es lo que hace España". Replica Sánchez que "mantenemos fronteras abiertas y se exige PCR 72 horas antes a los que llegan y los franceses o alemanes que vienen tienen las mismas de restricciones que el resto de compatriotas".

También recomendaron colorear las regiones según el grado de incidencia, que al principio eran países, y así "las que tienen menos incidencia tienen restricciones inferiores. En tercer lugar se recomendó desde la comisión que los países tomaran medidas para evitar contagios dentro y también se está haciendo". Concluye Sánchez recordando que "son tiempos complicados pero estamos en la última fase de la pandemia con la vacunación y enfilaremos un 2021 que será el año de la recuperación y superación de la pandemia".

Bruselas pidió coherencia a España

La Comisión Europea pidió este lunes a España "coherencia" en las restricciones de viaje que aplica dentro del territorio nacional y con respecto a los desplazamientos desde y hacia otros países de la Unión Europea. Además, apuntó los riesgos vinculados al coronavirus son similares, "ya sean los viajes interiores o transfronterizos".

De cara a las vacaciones de Semana Santa, el Gobierno ha pactado el cierre perimetral de las Comunidades Autónomas para limitar al máximo los desplazamientos y tratar de contener así el virus. Sin embargo, estas restricciones no se aplican a la frontera que España tiene con el resto de la Unión Europea ya que sí se permiten viajes no esenciales con origen o destino a otros países de la UE.