Las frases más polémicas de Sánchez: de la Manada a Franco o cambiar el art. 99

"Hace 40 años se celebraba en España el primer debate de investidura. Muchos de los presentes o no habían nacido o eramos tan niños que no guardamos un recuerdo del instante político. No estaban los agujeros de bala en el techo y el aire estaba lleno del humo del tabaco, eran en su mayoría hombres, y las llamadas se tenían que hacer desde un teléfono fijo". Así ha empezado Pedro Sánchez su discurso durante el debate de investidura en el Congreso donde por primera vez se sienta Vox en el hemiciclo.

Comenzó su discurso dirigiéndose a los dos partidos de la bancada conservadora para que faciliten la gobernabilidad de España y puedan ejercer así la labor de oposición que reclaman desde el Partido Popular y Ciudadanos. Estas sus sus mejores frases:

- "Pretendo solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad y a su generosidad para lograr que España tenga gobierno y no siga en el bloqueo"

- "Los españoles quieren avanzar frente a los riesgos de involución planteados por los partidos de la bancada conservadora"

-"Repudiamos todo intento de banalización de la violencia que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujer"

- "Con una votación basta"

- "Les pido facilitemos la formación del gobierno y posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más haya bloqueo en el país"

- "No elegimos entre izquierda y derecha o progresistas y conservadores sino entre tener gobierno o no"

- "La precariedad de un rider no desaparece por no haber gobierno"

-"Los que piden morir con dignidad demandan una respuesta clara hoy, no mañana. Ya, no en septiembre, octubre o noviembre"

- "Propongo un gobierno que tiende puentes"

- "El empleo sufre de problemas estructurales que no acaban de corregirse"

-"Una plataforma pagó 3.146 euros en concepto de impuesto de sociedades. Esto resulta insostenible"

- "Hay que ir hacia un nuevo pacto de Toledo clave de la economía del Estado del bienestar"

-"Se abre paso el trabajo precario, como los rider, o la evasión fiscal, como el ejemplo de la plataforma que he puesto, y llega la vulnerarión a los derechos humanos con la intromisión en la privacidad"

-"El cambio climático es un gran reto al que España está muy expuesta"

-"Han muerto miles de mujeres. Esta lacra se llama violencia machista y no tiene apellidos se cometa en una casa o en la jauría de una manada. Los que quieran inventar conspiraciones que tengan algo muy claro, nos van a tener enfrente"

-"España tiene que ser un referente mundial del feminismo y de la lucha por la igualdad"

-"Una democracia no puede tener un mausoleo dedicado al dictador"

-"Dedicaremos el 5% del presupuesto a la inversión en materia educativa"

-"La economía tiende a aminorar su ritmo de crecimiento"

-"En julio el paro caerá por debajo de los tres millones de parados por primera vez desde 2008"

-"Nuestro objetivo es sanear las cuentas públicas, reducir el déficit al 2% y la deuda al 95%"

- "Hay que hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que blinde derechos sociales"

- "Aprobaremos un estatuto del becario que protegerá a quienes dan los primeros pasos limitando el encadenamiento limitado de periodos de prácticas"

-"Aprobaremos un plan estratégico de retorno de los que se tuvieron que ir al extranjero, sobre todo los jóvenes y científicos"

- "El reto es situar a España a la vanguardia de un sistema económico que beneficie a todos"

-"Propondré nuevas fórmulas para financiar el sistema de pensiones"

- "En nuestro país hay más fibra que en otros países europeos"

-"Es necesario llegar al 2% del PIB en inversión en I+D+I de forma progresiva"

-"A primeros de año aprobaremos un nuevo marco estratégico para Pymes"

-"Pondremos en marcha un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables"

-"Propondremos una nueva ley del sistema universitario consensuada con todos"

-"Nadie va a conseguir parar Madrid Central. Sería una irresponsabilidad. Crearemos zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes"

-"Prometemos una Ley de Plásticos de un solo uso para reducir la generación de residuos y fomentar el consumo sostenible"

- "1.000 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista desde enero de 2003 las últimas dos una ayer en Villaba y otra hoy presumiblemente en Calpe, un abrazo para sus seres queridos y un abrazo para quienes sufren la violencia de género"

- "Vamos a ratificar el convenio de la OIT para garantizar los derechos de las empleadas"

-"No puede existir una relación sexual sin el consentimiento expreso de la mujer. No queremos manadas ni lobos solitarios en las calles de nuestro país"

-"Subiremos el salario mínimo al final de la legislatura para situarlo en el 60% del salario medio"

-"Vamos a subir la dotación de las becas e incluiremos a los estudiantes de posgrado"

-"Impulsaré una ley estatal de vivienda que garantice su función social y frenar la subida de los alquileres"

- "Garantizaremos el acceso a los servicios públicos en la España vacía"

-"Europa necesita una migración legal y ordenada. Hay que combatir a las mafias que trafican con personas"

- "Me comprometo a financiar la salud bucodental y eliminar los copagos a los más vulnerables"

- "España mantendrá su compromisos con el grupo de contacto sobre Venezuela"

-"Aumentaremos de forma progresiva el presupuesto de defensa para cumplir nuestros compromisos"

-"Asumo el compromiso para derogar la 'ley mordaza' ante la cámara"

-"Impulsaremos una ley de protección de testigos para denunciantes de la corrupción"