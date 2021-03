Polémico discurso de Vox en Baza: "En el 8M hay mujeres que no son mujeres"

La intervención del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Baza (Granada), Rafael Azor, se está haciendo viral por las numerosas críticas que está recibiendo después de asegurar que a todas las mujeres les gusta que les piropeen y que hay disciplinar como el fútbol o el toreo que son de hombres. Sobre las concentraciones del 8M "simplemente no lo apoyo porque no representa a la mujer real. Así de claro. Digo que al frente de ese 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres".

Durante el pleno sobre el 8 de Marzo hace referencia a que "cuando juegan al fútbol dicen que no les damos la misma importancia que a los hombres" y se explica "hay deportes que evidentemente el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes no tienen el mismo atractivo si lo shace un hombre como si los hace una mujer". Y asegura que "no hay más que darse cuenta de que los fichajes de mujeres en los equipos profesionales. Dígame alguna mujer que esté en un equipo profesional de la primera división".

También tiene claro que "a las mujeres le gustan que las piropeen". Yo creo que "a todas les gusta a no ser que amarguen. Porque claro, si a una mujer resulta que le está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro no le gusta que la piropeen. Pero a todas las mujeres de verdad les gusta que las piropeen los hombres".