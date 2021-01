Un policía describe un doble operativo a Bárcenas por orden de Asuntos Internos

El avance de la causa sobre el espionaje a Luis Bárcenas está desvelando los mecanismos que se siguieron desde la cúpula policial para vigilar de cerca al extesorero del Partido Popular. En un nuevo episodio de la bautizada como trama Kitchen, el que fuera inspector jefe de Asuntos Internos, Jesús Vicente Galán, ha explicado en la Audiencia Nacional la existencia de un doble operativo en relación a la figura del político. El mando policial, que ha pasado de figurar como testigo a imputado, ha confirmado en sede judicial que desde la Unidad de Asuntos Internos que dirigía Marcelino Martín Blas, se les encargó espiar un coche oscuro y sospechoso que se encontraban en las inmediaciones del domicilio de Bárcenas.

En esta segunda comparecencia -la primera se produjo como testigo el pasado 23 de noviembre- Vicente Galán ha sido interrogado por los hechos que tuvieron lugar a la par que mandos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) espiaban al extesorero. Fuentes presentes en el interrogatorio explican que el mando policial ha reconocido que, por encargo de su superior, envió a un subordinado a que vigilara un coche oscuro que rondaba las zonas aledañas al domicilio de Bárcenas y Rosalía Iglesias. En concreto, se ha referido a las calles Padilla, Hermosilla y General Díaz Porlier, en el madrileño barrio Salamanca. No obstante, Vicente Galán no ha sabido responder ni la fecha en la que se produjo esta actuación ni tampoco los motivos que la impulsaron. También ha dicho, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que no recordaba que se levantaran actas sobre este tema.

Así pues, se ha limitado a decir que cumplió órdenes de superiores y que, cuando encontraron el vehículo que andaban buscando, analizaron su matrícula descubriendo que pertenecía a la Comisaría General de Información. Precisamente, de esta comisaría forma parte la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), de la que fue jefe Enrique García Castaño, otro de los grandes protagonistas del caso Villarejo que sí confirmó el espionaje a Bárcenas en el marco de su colaboración con la Justicia. En esta sesión, Vicente Galán simplemente ha dicho que el objetivo era interceptar el coche oscuro y que, una vez descubrieron que eran agentes policiales, decidió levantar el operativo tras consultarlo con Martín Blas.

Lazos con Pino

Con todo, el abogado de Marcelino Martín Blas le ha preguntado específicamente por las declaraciones prestadas por el exnúmero dos policial, Eugenio Pino. El que fuera DAO de la Policía Nacional dijo que en su última comparecencia en sede judicial que el que dio órdenes de esta actuación concreta fue el comisario José Manuel Villarejo. El avance de esta línea de investigación del caso Tándem está acreditando no solo la existencia de una maniobra supuestamente ilegal para hacerse con documentación sensible del Partido Popular, sino un enfrentamiento entre Asuntos Internos y la Dirección Adjunta Operativa. Ni Martín Blas ni Pino -sus máximos responsables en el momento de los hechos- han confirmado la existencia de la trama Kitchen.

Recientemente la defensa de Martín Blas presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 que dirige la causa en el que denunció la existencia de lazos entre Galán y el exDAO. De este modo, destacó cómo, pese a pertenecer a la Unidad de Asuntos Internos, fue Pino y no su superior jerárquico el que le propuso para ser condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y el que también le aupó para que ocupase un puesto de agregado en una embajada. "Todo lo anterior pondría de manifiesto que el mencionado inspector jefe Jesús Vicente Galán podría ordenar vigilancias por indicación directa de Eugenio Pino o de Villarejo sin conocimiento del responsable de la Unidad de Asuntos internos, Marcelino Martín Blas", reza el escrito al que ha tenido acceso La Información.