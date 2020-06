Codazos entre comisarios de la Policía por los 'puestos VIP' en las embajadas

El Ministerio del Interior ultima el reparto de varios 'puestos VIP' de la Policía Nacional en diferentes embajadas repartidas por el mundo. Se trata de los cargos más codiciados del cuerpo, con una remuneración que puede alcanzar los 18.000 euros -doblándose en los meses de paga extra- y que supera con creces los complementos de las unidades en España. Algunos comisarios se están moviendo para, previa solicitud, conseguir una de estas vacantes que debe repartir el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. La situación no es nueva, pero se vuelve a repetir en este caso con el Ejecutivo de coalición. Y es que los diferentes gobiernos han solido colocar en estos destinos a mandos policiales de su entorno.

Los cargos de consejero del Ministerio del Interior son unos puestos a los que optan los comisarios y comisarios principales y por los que está habiendo 'codazos' en este momento, según indican a La Información fuentes cercanas al ministro Marlaska. Son cargos de libre designación y, por tanto, de máxima confianza de la cúpula policial. Para algunos supone una 'lotería' por el dinero que pueden llegar a acumular en los años de destino en el extranjero. Normalmente son cuatro, pero hay circunstancias especiales que pueden alargar la estancia. Es el caso, por ejemplo, del periodo de Gobierno en funciones que ha retrasado algunas designaciones.

Hay varias plazas importante en juego a día de hoy. Una de ellas es Pekín, en China, remunerada con más de 18.000 euros al mes netos. Lo mismo ocurre con Quito, en Ecuador, o Washington, en Estados Unidas, ambas con idéntico sueldo. Destinos exóticos o con galones, pero no hace falta irse tan lejos para disponer de una nómina aún superior. En Roma el consejero de Interior cobra algo menos, 16.000 euros mensuales. Lo mismo que en Dakar, aunque la embajada de Senegal no tiene nada que ver con la italiana por su peligrosidad. Todos estos destinos están vacantes. Todas estas cifras se multiplican por dos en los meses de junio y diciembre con motivo de la extra.

Especialmente significativo es el caso de Washington, uno de los destinos más demandados tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Las fuentes consultadas apuntan a que esta plaza incrementa la batalla de los comisarios y comisarios principales por conseguir ser destinado a la capital estadounidense.

Un escalón por debajo se encuentran los cargos de agregados de Interior destinados a inspectores jefe de la Policía. También hay en este momento varios en juego: embajada en Atenas, en Grecia; en Nairobi, Kenia; en Tifilis, Georgia; en El Cairo, Egipto; en Yaundé, Camerún; en Bogotá, Colombia; en Tánger, Marruecos; o en Niamey, en Níger. Sueldo: más de 9.000 euros al mes para este segundo rango.

Un ejemplo de cómo los diferentes gobiernos han ido designando para estos cargos a policías afines se produjo con Telesforo Rubio, exjefe de antiterrorismo e implicado en el caso Faisán que, precisamente, investigó el hoy ministro Marlaska durante su carrera como juez en la Audiencia Nacional. Estuvo destinado en la embajada de Moscú.

El Gobierno del PSOE tiene pendiente nombrar dos tandas de este tipo de plazas VIP. La primera fue convocada en febrero de 2019, antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez entrara en funciones, y no pudo adjudicarse. La segunda ha sido sacada a 'concurso' hace unos días. El Ministerio y la cúpula policial aún no han decidido quienes serán los elegidos aunque las mismas fuentes apuntan a que la decisión está cercana. Exactamente el mismo procedimiento existe en la Guardia Civil, con la salvedad de que la cúpula del cuerpo no puede ser destinada en una embajada.