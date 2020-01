La Policía reduce a un hombre que protestaba contra el PSOE en Ferraz

La Policía Nacional ha reducido a un hombre que lucía una pancarta en Ferraz y protestaba por el plan de Gobierno de Pedro Sánchez, en el marco de la celebración de la Ejecutiva Federal que tiene lugar hoy en la sede del partido.

La Policía reduce a un hombre que lucía una pancarta en la sede del PSOE, en Ferraz https://t.co/qSR6iPChFF pic.twitter.com/5H3CqjD1oy — Europa Press TV (@europapress_tv) January 3, 2020

En el vídeo se puede ver cómo el hombre defiende que no se marchará del recinto porque protestar es su "derecho constitucional". Ante las insistencias de los agentes para que se marche responde que le pueden "hacer lo que quieran", pero no se irá. Las cámaras de varios medios grabaron el momento en que los policías arrastraron al hombre mientras gritaba "no me voy porque no me da la gana".

Pedro Sánchez está ya en la recta final para ser investido presidente del Gobierno español. El sí de ERC es una garantía casi absoluta de que podrá ser investido en una segunda vuelta de votaciones este sábado, para lo que solo necesita de una mayoría simple. El líder del PSOE expondrá el próximo sábado su programa de Gobierno, pero sus pactos con los catalanes de ERC y los vascos del PNV y Bildu han desatado alarmas en varios sectores de la población.